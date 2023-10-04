Рост в доходах, проверка гипотез и партнерство. Как менторские группы помогают развиваться бизнесу в Беларуси

Источник материала: ProBusiness



Ментор Александр Бриленок и участники Клуба Про Бизнеса

Полгода назад «Про бизнес» совместно с предпринимателями и бизнес-экспертами Александром Бриленком и Алексеем Яценко запустил проект «Менторская среда» . На протяжении месяца менторы проводили встречи с предпринимателями, чтобы определить и постараться решить проблемы их компаний. После успешного запуска проект продолжился в формате «годовой истории». Мы попросили создателя проекта, предпринимателя с 15-летним опытом и участника клуба «Про бизнес» Алексея Яценко рассказать, как работает подобная группа, чем участники могут помочь друг другу и как проект развивает белорусский бизнес.

«Зачастую собственники „проваливаются“ в операционку или занимаются „тушением пожаров“»

― Идея менторских групп появилась у меня во время обучения в московской бизнес-школе. Там уже около 4 лет проводятся встречи, где под руководством ментора предприниматели из разных сфер обсуждают проблемы и двигаются к своим целям. Я сам был участником таких групп, и это здорово помогло моему бизнесу, особенно по части выстраивания процессов, формирования команды и делегирования.

После окончания учебы я решил провести подобные группы в Минске. Я давно состою в Клубе Про бизнес ― крупнейшем белорусском бизнес-сообществе ― поэтому предложил идею именно ему. Первые группы мы организовали полгода назад, каждая длилась месяц. Ментором одной группы был я, второй — Александр Бриленок .



Алексей Яценко.

Александр делал упор на то, чтобы дать новые знания по бизнес-проектам, я ― на действиях и обмене опытом. У меня за спиной ― запуск 10 проектов, одни приносили деньги, другие ― опыт и «набивание» шишек. Я понимал, что люди, которые к нам приходят, уже обладают знаниями о бизнесе, но им не хватает понимания, что важно и как двигаться дальше. Поэтому фокус был на определении планов и последующем их достижении.

Скажу честно, мне немного режет слух слово «ментор». В моем представлении это человек, который разбирается во всем лучше других участников, что позволяет ему говорить, как и что нужно делать. У меня действительно большой опыт, но я не могу быть профессионалом в каждой нише. Есть диплом бизнес-трекера. Я владею множеством инструментов, которые помогут сформулировать новые гипотезы, распознавать источники развития компании и причины, которые его сдерживают. Правильно заданный вопрос может дать человеку подсказку, как действовать.

На встречах я выступал в качестве модератора, главная задача которого ― фокусировать внимание на моментах, которые мешают развитию, и помогать решить их.

К тому же, одна из самых больших проблем бизнеса ― отсутствие стратегии. Зачастую собственники «проваливаются» в операционку или занимаются «тушением пожаров», а история про стратегическое развитие остается далеко на задворках их внимания. Классический пример ― у директора есть 47 задач на неделе, но из них только две действительно помогают развитию. Но он не ставит эти две задачи в приоритет, а стремится сделать все и сразу, что, разумеется, никак не двигает бизнес, а только, в лучшем случае, поддерживает его. Поэтому на наших встречах главная цель ― развитие бизнеса.

Позитивный старт, теория и практика

Исходя из целей, мы определили следующую структуру встреч:

1 этап ― позитивный старт. В начале встречи участники делятся новостями, что хорошего произошло за неделю. Бизнес не всегда складывается хорошо, поэтому любые, даже самые маленькие успехи, должны быть отмечены. Это повышает настроение группы и настраивает на рабочий лад.

2 этап ― теория. Мы опирались на опыт московских коллег и разбирали темы, которые актуальны для любого бизнеса ― стратегия развития, модели найма и удержания персонала, мотивация, личный ассистент, контроль качества и др.

Темы «закрывали» моими знаниями и знаниями других участников группы. Например, одна из участниц, которая является консультантом по HR-процессам, рассказывала про современные подходы в HR, другой участник, который параллельно с бизнесом сейчас учится на психолога, ― про тренды в психологии и их влияние на бизнес. В последующих группах мы стали отталкиваться от запросов участников и разбирать самые актуальные для них темы.

3 этап ― практика. Мы определяли планы на неделю, а затем разбирали, что не было выполнено и почему. Главный вопрос, на который нужно ответить в этом блоке, ― как группа может вам помочь?





Например, у одной участницы свой салон красоты. Долгое время она стремилась сделать сеть, но не складывалось. Оказалось, что есть большая проблема с текучкой кадров, что заставляет постоянно быть в поисках новых мастеров. Так она решила запустить онлайн-обучение. На той же группе обучалась участница, которая сильна в сфере онлайн-образования. Теперь у них совместный проект.

К слову, мы встречаемся не только в аудитории, но и собираемся на шашлыки, катаемся на яхте, чтобы в неформальной обстановке обсудить проблемы бизнесов. Можно сказать, мы стали приятелями.

«Иногда я сам становлюсь участником группы»

Именно в синергии я и видел развитие этого проекта. Я иногда и сам задаю вопросы, актуальные для моей компании. Например, по найму сотрудников, ведь сейчас сложное время на рынке труда. Давал ребятам почитать текст вакансии, дать обратную связь по нашим инструментам проведения интервью. В итоге в моей компании изменились подходы к найму.

В то же время, отмечу, что у всех участников разный темп внедрения изменений. Зачастую я вижу, что они происходят медленнее, чем могли бы. В этом случае важно найти причину, которая тормозит процесс. Это может быть отсутствие знаний или опыта ― тогда нужно дать инструментарий, который поможет. А может быть банальная неуверенность, нежелание признать очевидные вещи и перестроиться. В этом случае работают аргументы от других участников.

У нас был участник, которого мы мотивировали тестировать гипотезы бизнеса не только в Беларуси, но и в Казахстане, России. До наших встреч ему было сложно признать, что белорусский рынок падающий, и решиться на изменения.

Что будет дальше?

Самым большим результатом первых групп стало то, что они вообще состоялись. Все-таки месяца мало для тестирования гипотез и разбора каждого бизнеса.

Поэтому мы запустили новые группы, но уже на год, куда перешло большинство участников. Группа длится четвертый месяц, и уже видны ощутимые результаты. Один участник вырос в доходах в два раза, другой смог за два месяца протестировать гипотезу, на которую без помощи группы ушло бы полгода, третий нашел здесь партнера.

Мое глубокое убеждение ― верное направление плюс постоянные усилия не могут не дать результат.

Мы планируем развивать проект и скоро анонсируем новый набор.

Проект не будет статичен, мы будем добавлять новые инструменты, более продуманно выбирать участников. Также планируем привлекать сторонних экспертов и запустить группу, которую мы с Александром будем курировать совместно.

Моя цель ― чтобы таких групп было не две и не три, а десятки. В Беларуси много классных ребят с мозгами, которым просто нужны инструменты и технологии, отработанные на более развитых рынках. И в наших силах дать им это.