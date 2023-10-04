Погода в СНГ: в Беларуси пройдут дожди, в Кыргызстане по-летнему тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дождь, грозу и сильный ветер прогнозируют в Москве во второй половине дня. Кафе и ресторанам даже рекомендовали закрыть летние веранды, а автомобилистам – не парковать машины возле деревьев и шатких конструкций. О ситуации в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

На западе Казахстана идут дожди, а на востоке – снег. Ночью ожидаются заморозки до минус трех. В остальных регионах без осадков. На юге солнечно и плюс 26.

В Алматы поспел боярышник. В мегаполисе он растет практически везде. Дерево совсем не прихотливо и хорошо переносит перепады температур. Ягоды большие и сладкие. Помогают от аритмии, повышенного давления, тревожности и бессонницы. Однако в борьбе с недугами больших городов местные плоды лучше не собирать, а сходить в горы. Там они чище, без примесей тяжелых металлов, но здесь ягоды тоже востребованы – это естественный корм для птиц в холодное время года.

Кыргызстан

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?

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