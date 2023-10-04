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Погода в СНГ: в Беларуси пройдут дожди, в Кыргызстане по-летнему тепло
04.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дождь, грозу и сильный ветер
Казахстан
На западе Казахстана идут дожди, а на востоке – снег. Ночью ожидаются заморозки до минус трех. В остальных регионах без осадков. На юге солнечно и плюс 26.
В Алматы поспел боярышник. В мегаполисе он растет практически везде. Дерево совсем не прихотливо и хорошо переносит перепады температур. Ягоды большие и сладкие. Помогают от аритмии, повышенного давления, тревожности и бессонницы. Однако в борьбе с недугами больших городов местные плоды лучше не собирать, а сходить в горы. Там они чище, без примесей тяжелых металлов, но здесь ягоды тоже востребованы – это естественный корм для птиц в холодное время года.
Кыргызстан
Осень радует кыргызстанцев. Воздух прогреется до 25 градусов, будет солнечно. Сухо и тепло и на юге республики. Это благоприятные условия для сбора урожая.
Беларусь
Сегодня в Беларуси пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Лишь на западе страны будет облачно и без осадков. Максимальная температура ожидается в Брестской области – плюс 18.
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