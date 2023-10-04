О чем пишут мировые СМИ: авария в Венеции и миллионный турист в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Венеции расследуют причины аварии с автобусом, с которой погиб 21 человек. По одной из версий, ДТП могло произойти по вине водителя, сообщает Reuters . Мужчина перед поездкой жаловался на плохое самочувствие и поэтому мог не справиться с управлением. Автобус, перевозивший 40 туристов в палаточный лагерь, сорвался с эстакады, упал рядом с железнодорожными путями в районе Местре и загорелся. Более 20 человек погибли, 18 получили ранения, из них четверо – в критическом состоянии. Среди пассажиров были граждане Франции, Германии и Хорватии.

В итальянском Неаполе прошло второе землетрясение за последние семь дней. Его магнитуда составила 4,0, сообщает CNN . Зданиям был нанесен незначительный ущерб. Никто из людей не пострадал, однако подземные толчки очень встревожили местных жителей. К западу от Неаполя расположен крупный вулканический регион Флегрейские поля, и эксперты опасаются, что землетрясения могут быть предвестниками скорых извержений. Сейсмическая активность в данном районе заметно усилилась – в 2023 году было зарегистрировано 2868 землетрясений, из них 1118 – только в августе.

В последний день сентября в Казахстан прибыл миллионный иностранный турист. Им стал гражданин Китая, который прибыл на четыре дня в Алматы, сообщает «Казахстанская правда» . Эксперты рассказали, что путешественники из Китая занимают третье место по численности среди иностранных гостей, первые две строчки рейтинга делят Россия и Узбекистан. В топ-10 стран, у жителей которых Казахстан пользуется популярностью, также входят Индия, Кыргызстан, Турция, Таджикистан, Германия, Монголия и США.

Белорусские полярники отправятся в Антарктиду. Авангардная команда 16-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) поедет на ледяной континент в начале ноября, сообщает БелТА . Главной задачей полярников станет развитие белорусской станции в Антарктиде. В этом году на Южный полюс отправятся 13 человек. Среди них: семь опытных специалистов и шесть новичков. Половину состава представляют собой научные сотрудники.