О чем пишут мировые СМИ: авария в Венеции и миллионный турист в Казахстане

В Венеции расследуют причины аварии с автобусом, с которой погиб 21 человек. По одной из версий, ДТП могло произойти по вине водителя, сообщает Reuters. Мужчина перед поездкой жаловался на плохое самочувствие и поэтому мог не справиться с управлением. Автобус, перевозивший 40 туристов в палаточный лагерь, сорвался с эстакады, упал рядом с железнодорожными путями в районе Местре и загорелся. Более 20 человек погибли, 18 получили ранения, из них четверо – в критическом состоянии. Среди пассажиров были граждане Франции, Германии и Хорватии.
В итальянском Неаполе прошло второе землетрясение за последние семь дней. Его магнитуда составила 4,0, сообщает CNN. Зданиям был нанесен незначительный ущерб. Никто из людей не пострадал, однако подземные толчки очень встревожили местных жителей. К западу от Неаполя расположен крупный вулканический регион Флегрейские поля, и эксперты опасаются, что землетрясения могут быть предвестниками скорых извержений. Сейсмическая активность в данном районе заметно усилилась – в 2023 году было зарегистрировано 2868 землетрясений, из них 1118 – только в августе.
В последний день сентября в Казахстан прибыл миллионный иностранный турист. Им стал гражданин Китая, который прибыл на четыре дня в Алматы, сообщает «Казахстанская правда». Эксперты рассказали, что путешественники из Китая занимают третье место по численности среди иностранных гостей, первые две строчки рейтинга делят Россия и Узбекистан. В топ-10 стран, у жителей которых Казахстан пользуется популярностью, также входят Индия, Кыргызстан, Турция, Таджикистан, Германия, Монголия и США.
Белорусские полярники отправятся в Антарктиду. Авангардная команда 16-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) поедет на ледяной континент в начале ноября, сообщает БелТА. Главной задачей полярников станет развитие белорусской станции в Антарктиде. В этом году на Южный полюс отправятся 13 человек. Среди них: семь опытных специалистов и шесть новичков. Половину состава представляют собой научные сотрудники.
В Кыргызстане выбирают лучших учителей и воспитателей. В стране стартовал республиканский этап конкурсов на звания «Лучший учитель», «Лучший воспитатель» и «Лучший учитель внешкольного дополнительного образования», сообщает 24.kg. В нем примут участие победители областного этапа. Им предстоит представить конкурсные уроки, сдать тестовые задания и принять участие в презентациях и тренингах. Итоги подведут 5 октября – в День учителя.