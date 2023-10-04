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Годом правового просвещения предложили объявить 2027-й в СНГ
04.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Годом правового просвещения предлагается объявить 2027-й в Содружестве Независимых государств (СНГ), сообщает
По ее словам, реализация этой инициативы будет способствовать расширению работы по взаимодействию с гражданами, повышению уровня правовой культуры и формированию устойчивого общества, основанного на уважении закона. Об этом она сказала на заседании Совета полномочных представителей государств Содружества в Исполнительном комитете международной организации в Минске.
Ализода также отметила, что мероприятия по правовому просвещению граждан будут осуществляться путем проведения конференций, круглых столов и семинаров. Кроме того, граждане Содружества будут иметь возможность получить бесплатную консультацию нотариусов, адвокатов.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко объявил 2024-й
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Мероприятия по правовому просвещению граждан будут осуществляться путем проведения конференций, круглых столов и семинаров.
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