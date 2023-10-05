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Более половины урожая картофеля убрали в Беларуси
05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси с полей убрали более половины картофеля. А всего заготовят миллион тонн. На продажу и экспорт пойдут десятки сортов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
За рулем комбайна Станислав Сушкевич работает быстро. Нужно успеть убрать картофель. Чуть промедлишь, польют дожди, и техника завязнет в грязи. Тогда, шутит механизатор, придется копать лопатой.
«А если мороз ударит, картофель уже будет непригодный. Который в земле лежит, еще сможет отойти. А тот, что сверху, все. В хралилище положишь, и он поплывет, будет каша», – сказал механизатор.
В этом хозяйстве под Минском убрали уже половину картофеля. Такая же ситуация по всей стране. На количество урожая повлияла погода.
«Бриз», «Первоцвет», «Скарб» или «Рубин» –
С поля – на сортировку. Мелкие клубни для животных, крупные – в магазины. Корнеплод на зиму складывают в хранилища. Здесь поддерживают оптимальную температуру и влажность, чтобы картофель остался свежим до следующего урожая.
Гипермаркеты, школы, садики берут. Продаем, организовываем, население себе покупает на зиму, заготавливает», – сказала заведующая картофелехранилищем Ирина Мазур.
«Бульба» – самая стабильная валюта. С прошлого года цены на нее не выросли. На сезонных ярмарках за килограмм просят 50 копеек. В магазинах чуть дороже – 80. Это 15 и 24 российских рубля. Торговля идет и на рынках, но здесь стоимость выше.
«Рубль 50 – рубль 60 картошка. И крупную, и мелкую, все по одной цене продаем», – рассказала продавец овощей Елена Комаровская.
«Кто-то продает дешевле, в сетках, мы продаем в розницу дороже. Плюс качество. Свои покупатели постоянные», – объяснил продавец овощей Николай Яцевич.
А дома белорусы сырые клубни превращают в цепеллины, бабку или колдуны. Считается, что из «бульбы» нового урожая эти блюда вкуснее. В среднем один житель страны в год съедает до 180 килограммов картофеля. Поэтому в Беларуси этот овощ заслуженно называют вторым хлебом.
Вот какие цены на картофель в других странах Содружества. Дороже всего корнеплод – в Таджикистане. Килограмм стоит 6,5 сомони – это 57 рублей. На 10 рублей меньше в Армении. А дешевле всего картошка в Казахстане – 130 тенге, или 27 рублей за килограмм.
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На продажу и экспорт пойдут десятки сортов.
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