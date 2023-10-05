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Более половины урожая картофеля убрали в Беларуси

05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более половины урожая картофеля убрали в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси с полей убрали более половины картофеля. А всего заготовят миллион тонн. На продажу и экспорт пойдут десятки сортов, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

За рулем комбайна Станислав Сушкевич работает быстро. Нужно успеть убрать картофель. Чуть промедлишь, польют дожди, и техника завязнет в грязи. Тогда, шутит механизатор, придется копать лопатой.

«А если мороз ударит, картофель уже будет непригодный. Который в земле лежит, еще сможет отойти. А тот, что сверху, все. В хралилище положишь, и он поплывет, будет каша», – сказал механизатор.

В этом хозяйстве под Минском убрали уже половину картофеля. Такая же ситуация по всей стране. На количество урожая повлияла погода.

«Мы сомневались, что получим такой урожай, но, как оказалось, урожай даже большой. Картофель теплолюбивое растение, поэтому умеренное тепло и осадки для него наиболее благоприятны», – пояснил бригадир производственного участка Дмитрий Хоменко.

«Бриз», «Первоцвет», «Скарб» или «Рубин» – сорта для посадки подбирают под спрос покупателей. Кто-то любит рассыпчатый картофель, кто-то предпочитает корнеплоды с плотной структурой. И у экзотики есть поклонники. Это сорт «Гарантия». Красная кожура и желтая мякоть. Хорошо подходит для пюре, жарки и драников.

С поля – на сортировку. Мелкие клубни для животных, крупные – в магазины. Корнеплод на зиму складывают в хранилища. Здесь поддерживают оптимальную температуру и влажность, чтобы картофель остался свежим до следующего урожая.

Гипермаркеты, школы, садики берут. Продаем, организовываем, население себе покупает на зиму, заготавливает», – сказала заведующая картофелехранилищем Ирина Мазур.

«Бульба» – самая стабильная валюта. С прошлого года цены на нее не выросли. На сезонных ярмарках за килограмм просят 50 копеек. В магазинах чуть дороже – 80. Это 15 и 24 российских рубля. Торговля идет и на рынках, но здесь стоимость выше.

«Рубль 50 – рубль 60 картошка. И крупную, и мелкую, все по одной цене продаем», – рассказала продавец овощей Елена Комаровская.

«Кто-то продает дешевле, в сетках, мы продаем в розницу дороже. Плюс качество. Свои покупатели постоянные», – объяснил продавец овощей Николай Яцевич.

А дома белорусы сырые клубни превращают в цепеллины, бабку или колдуны. Считается, что из «бульбы» нового урожая эти блюда вкуснее. В среднем один житель страны в год съедает до 180 килограммов картофеля. Поэтому в Беларуси этот овощ заслуженно называют вторым хлебом.

Вот какие цены на картофель в других странах Содружества. Дороже всего корнеплод – в Таджикистане. Килограмм стоит 6,5 сомони – это 57 рублей. На 10 рублей меньше в Армении. А дешевле всего картошка в Казахстане – 130 тенге, или 27 рублей за килограмм.



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Теги: Курсы валют
 
 
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