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О чем пишут мировые СМИ: рекордная сентябрьская жара и «обедневший» Трамп
05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сентябрь 2023 года стал самым жарким в Северном полушарии за всю историю наблюдений. Аномально высокая температура наблюдается в регионе четвертый месяц подряд, сообщает
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Кыргызстанским авиакомпаниям разрешили летать из России в другие страны. У перевозчиков Кыргызстана появилась возможность организовывать рейсы из своих аэропортов в 25 пунктов в России через третьи государства и из России в другие страны, сообщает
Шесть белорусских университетов вошли в список претендентов международного рейтинга Times Higher Education 2024. Среди них: ГрГУ имени Янки Купалы, сообщает
Казахстан присоединился к Тюркскому инвестиционному фонду. Это первый и основной совместный финансовый институт, созданный тюркскими государствами, сообщает
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Первый месяц осени стал самым жарким в Северном полушарии за всю историю. Трампа исключили из списка богатейших людей США.
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