О чем пишут мировые СМИ: рекордная сентябрьская жара и «обедневший» Трамп

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сентябрь 2023 года стал самым жарким в Северном полушарии за всю историю наблюдений. Аномально высокая температура наблюдается в регионе четвертый месяц подряд, сообщает CNN . Синоптики заявили, что показатели предыдущего рекордно жаркого сентября (2020 год) оказались превышены сразу на 0,5 градуса. Средняя глобальная температура воздуха достигла 16,38 градусов, что более типично для июля. Также отмечались аномально высокая температура морской воды (20,92 градуса) и рекордно низкая площадь морского льда в Антарктиде.

Дональда Трампа исключили из списка самых богатых людей США Forbes 400. По данным аналитиков, чистое состояние экс-президента сократилось на 600 миллионов долларов, сообщает The Guardian . Финансовые потери оказались связаны главным образом с падением стоимости созданной Трампом платформы социальных сетей. Также пострадал портфель недвижимости. В настоящее время состояние Трампа оценивается в 2,6 млрд долларов – на 300 млн меньше, чем необходимо для попадания в список Forbes.

Кыргызстанским авиакомпаниям разрешили летать из России в другие страны. У перевозчиков Кыргызстана появилась возможность организовывать рейсы из своих аэропортов в 25 пунктов в России через третьи государства и из России в другие страны, сообщает 24.kg . Российские авиакомпании, в свою очередь, смогут летать из российских городов через Алматы в Бишкек, Ош и Тамчи, а оттуда в Китай (за исключением Пекина, Урумчи и Тяньцзиня).

Шесть белорусских университетов вошли в список претендентов международного рейтинга Times Higher Education 2024. Среди них: ГрГУ имени Янки Купалы, сообщает БелТА . Также отмечены Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский государственный медицинский университет, Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Гомельский государственный медицинский университет. В 20-й выпуск рейтинга вошли 1904 высших учебных заведения из 108 стран мира. Еще 769 университетов получили статус «претендент».