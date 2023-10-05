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Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко тепло поздравил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения. Политики в четверг провели телефонный разговор, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международных площадках, в том числе темы, которые планируется обсудить на саммите СНГ в Кыргызстане. Мероприятие состоится 13 октября в столице республики Бишкеке.
Ранее с днем рождения таджикистанского президента поздравил российский лидер
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Главы Беларуси и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействие на международных площадках.
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