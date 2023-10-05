ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном

05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко тепло поздравил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения. Политики в четверг провели телефонный разговор, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международных площадках, в том числе темы, которые планируется обсудить на саммите СНГ в Кыргызстане. Мероприятие состоится 13 октября в столице республики Бишкеке.

Ранее с днем рождения таджикистанского президента поздравил российский лидер Владимир Путин и многие другие главы государств стран Содружества.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы Беларуси и Таджикистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействие на международных площадках.
 
Новости дня
Новости разные
 
О чем пишут мировые СМИ: рекордная сентябрьская жара и «обедневший» Трамп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2023
Mir24.TV Belarus
05.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика