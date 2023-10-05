Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко тепло поздравил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения. Политики в четверг провели телефонный разговор, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международных площадках, в том числе темы, которые планируется обсудить на саммите СНГ в Кыргызстане. Мероприятие состоится 13 октября в столице республики Бишкеке.