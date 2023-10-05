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Парламентарии из Беларуси и Кыргызстана обсудили двусторонние отношения
05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Кыргызстан отмечают 30-летие дипломатических отношений. В Минск прибыла делегация парламентариев из Кыргызстана, передает «МИР 24».
Гостей пригласили к участию в Совете Республики. На заседании отметили, что страны эффективно взаимодействуют на международных площадках. Также парламентарии обсудили двусторонние отношения в сфере экономики, культуры и образования. Кыргызская сторона заинтересована в белорусской технике и сельхозпродукции. По итогам встречи стороны подписали межпарламентское соглашение.
В пятницу делегация из Кыргызстана посетит Парк высоких технологий и Минский тракторный завод.
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Кыргызская сторона заинтересована в белорусской технике и сельхозпродукции.
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