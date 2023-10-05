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Парламентарии из Беларуси и Кыргызстана обсудили двусторонние отношения

05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентарии из Беларуси и Кыргызстана обсудили двусторонние отношения
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь и Кыргызстан отмечают 30-летие дипломатических отношений. В Минск прибыла делегация парламентариев из Кыргызстана, передает «МИР 24».

Гостей пригласили к участию в Совете Республики. На заседании отметили, что страны эффективно взаимодействуют на международных площадках. Также парламентарии обсудили двусторонние отношения в сфере экономики, культуры и образования. Кыргызская сторона заинтересована в белорусской технике и сельхозпродукции. По итогам встречи стороны подписали межпарламентское соглашение.

«Много вопросов было поднято на счет авиасообщения. Ведь сколько лет мы сотрудничаем, а до сих пор нет авиасообщения. Вот подняли этот вопрос и решили его оперативно решить. Также у нас решается вопрос молодежи, чтобы был обмен студентами, чтобы мы и дальше продолжать наше сотрудничество с белорусской стороной», – сказал депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Медербек Саккараев.

В пятницу делегация из Кыргызстана посетит Парк высоких технологий и Минский тракторный завод.



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Теги: Минск
 
 
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Кыргызская сторона заинтересована в белорусской технике и сельхозпродукции.
 
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