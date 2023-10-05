Парламентарии из Беларуси и Кыргызстана обсудили двусторонние отношения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Кыргызстан отмечают 30-летие дипломатических отношений. В Минск прибыла делегация парламентариев из Кыргызстана, передает «МИР 24».

Гостей пригласили к участию в Совете Республики. На заседании отметили, что страны эффективно взаимодействуют на международных площадках. Также парламентарии обсудили двусторонние отношения в сфере экономики, культуры и образования. Кыргызская сторона заинтересована в белорусской технике и сельхозпродукции. По итогам встречи стороны подписали межпарламентское соглашение.

«Много вопросов было поднято на счет авиасообщения. Ведь сколько лет мы сотрудничаем, а до сих пор нет авиасообщения. Вот подняли этот вопрос и решили его оперативно решить. Также у нас решается вопрос молодежи, чтобы был обмен студентами, чтобы мы и дальше продолжать наше сотрудничество с белорусской стороной», – сказал депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Медербек Саккараев.

В пятницу делегация из Кыргызстана посетит Парк высоких технологий и Минский тракторный завод.