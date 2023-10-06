Международные соревнования по выездке стартовали в Минске

«И мой стресс передается ему, и его стресс влияет на меня, поэтому мы стараемся сконцентрироваться, и уже выступить хорошо. Он же понимает, куда он приехал, как мы будем выступать, я с ним разговариваю все время перед стартом», – объяснила кандидат в мастера спорта по конному спорту (Россия) Полина Трофимова.

Пируэты, пассажи и повороты Юлия Солонович и Степан тоже оттачивают не первый год. Крепкий тандем для таких соревнований – плюс. Спортсменка управляет скакуном движениями мышц и толчками ног. И чем дольше скакун знает всадника, тем лучше понимает команды. А вот зритель ничего заметить не должен.

«Нет такого – сел, поехал. Везде, на каждом элементе свои есть трудности. Где-то если элемент боковой, то наружной ногой мы больше работаем», – сказала участница соревнований по конному спорту среди юниоров (Беларусь) Юлия Солонович.

Выездка – самый сложный вид конного спорта. Малейшая неточность и минус несколько баллов. Выступления участников судьи оценивают со всех сторон. Особое внимание и на внешний вид пары. У каждого партнера своя программа, амплуа и музыкальное сопровождение.

«Учитываются все моменты: насколько правильно показаны аллюры, насколько правильно выполняются элементы, насколько правильно всадник управляет лошадью, и общая картинка. То есть, должна быть гармония между всадником и лошадью», – перечислила судья высшей национальной категории, судья международной категории по выездке третьего уровня (Беларусь) Наталья Рубашко.

На манеже показали себя юниоры из Беларуси и России. Всего 27 пар. Спортсмены двух стран часто соревнуются между собой. Уровень всадников стабильно высокий.

«Кто-то из них есть на более высоком уровне и среди белорусских спортсменов, и среди российских спортсменов. И между ними такая достаточная конкуренция, в каких-то моментах белорусские всадники выше что-то делают, в каких-то российские», – отметила судья всероссийской категории по выездке (Россия) Валентина Мартьянова.

Победный кубок забрала опытная всадница из России Варвара Воронина. В дополнение к победным регалиям – памятные подарки и принадлежности для ухода за скакуном.