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Погода в СНГ: в Таджикистане обещают грозы, в Кыргызстане тепло и без осадков
06.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в пятницу в Москве. После обеда похолодает до 11 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
На севере Казахстана холодает. Ночью заморозки до минус трех. На юге теплее: днем плюс 24, но пройдут дожди с грозами. Небо затянет и на западе страны. В остальных регионах без осадков, и сохраняется пожарная опасность.
Под угрозой зеленые насаждения и степи. На востоке республики спасатели провели учения. По легенде дым в лесу заметили с вертолета. Первыми на место прибыли и обнаружили верховой пожар сотрудники лесничества.
С возгоранием спасатели боролись на четырех участках. В эпицентре условного пожара, который охватил 63 гектара, работали 280 человек и 68 единиц спецтехники. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся и приближался к детскому лагерю. Всех отдыхающих эвакуировали. Спасли и пятерых туристов, которые оказались в огненном плену.
Таджикистан
Кырыгзстан
В настоящее время идет уборка кукурузы, собирают кормовые сорта. Заготавливают на зиму и силос. Он почти в четыре раза дешевле, чем сено, и пользуется большим спросом среди животноводов.
Армения
Беларусь
В Беларуси облачно и без осадков. Лишь в Гродненской области пройдут кратковременные дожди. По стране столбики термометров покажут 15 градусов тепла. В Минске плюс 13, переменная облачность.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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