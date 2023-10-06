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Погода в СНГ: в Таджикистане обещают грозы, в Кыргызстане тепло и без осадков

06.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Таджикистане обещают грозы, в Кыргызстане тепло и без осадков
 Фото: МТРК «Мир»

Дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в пятницу в Москве. После обеда похолодает до 11 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

На севере Казахстана холодает. Ночью заморозки до минус трех. На юге теплее: днем плюс 24, но пройдут дожди с грозами. Небо затянет и на западе страны. В остальных регионах без осадков, и сохраняется пожарная опасность.

Под угрозой зеленые насаждения и степи. На востоке республики спасатели провели учения. По легенде дым в лесу заметили с вертолета. ​Первыми на место прибыли и обнаружили верховой пожар сотрудники лесничества.

С возгоранием спасатели боролись на четырех участках. В эпицентре условного пожара, который охватил 63 гектара, работали 280 человек и 68 единиц спецтехники. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся и приближался к детскому лагерю. Всех отдыхающих эвакуировали. Спасли и пятерых туристов, которые оказались в огненном плену.

Таджикистан

Утро душанбинцев встретило осенним дождем. По прогнозам синоптиков, днем возможны град и гроза, воздух прогреется до плюс 20. На сайте гидрометслужбы появилось предупреждение – в пятницу и субботу в горных районах из-за усиленных осадков возможны селевые паводки, в высокогорье – снег. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и быть внимательными на дорогах.

Кырыгзстан

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Осень в Кыргызстане комфортная. Сегодня в столице плюс 22. На два градуса теплее в Чуйской области. В такую погоду фермеры на полях работают целыми днями.

В настоящее время идет уборка кукурузы, собирают кормовые сорта. Заготавливают на зиму и силос. Он почти в четыре раза дешевле, чем сено, и пользуется большим спросом среди животноводов.

Армения

В Ереване солнечно, плюс 22, к вечеру столбики термометров опустятся до 10 градусов. Это комфортная погода для завершения садово-огородных и полевых работ. В октябре в городе реже стригут газоны, трава растет не так интенсивно, как летом, а садоводы заканчивают полив и рыхление почвы.

Беларусь

В Беларуси облачно и без осадков. Лишь в Гродненской области пройдут кратковременные дожди. По стране столбики термометров покажут 15 градусов тепла. В Минске плюс 13, переменная облачность.


В этом году участились встречи людей с зубрами. Только за последние сутки гуляющих животных заметили в Брестской и Могилевской областях. Вреда парнокопытные не приносят: на полях практически все убрано. Численность зубров в этом году значительно выросла. Из-за этого предпочитающие жить поодиночке особи ищут новые места обитания.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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