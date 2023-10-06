Погода в СНГ: в Таджикистане обещают грозы, в Кыргызстане тепло и без осадков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в пятницу в Москве. После обеда похолодает до 11 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

На севере Казахстана холодает. Ночью заморозки до минус трех. На юге теплее: днем плюс 24, но пройдут дожди с грозами. Небо затянет и на западе страны. В остальных регионах без осадков, и сохраняется пожарная опасность.

Под угрозой зеленые насаждения и степи. На востоке республики спасатели провели учения. По легенде дым в лесу заметили с вертолета. ​Первыми на место прибыли и обнаружили верховой пожар сотрудники лесничества.

С возгоранием спасатели боролись на четырех участках. В эпицентре условного пожара, который охватил 63 гектара, работали 280 человек и 68 единиц спецтехники. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространялся и приближался к детскому лагерю. Всех отдыхающих эвакуировали. Спасли и пятерых туристов, которые оказались в огненном плену.

Таджикистан



Утро душанбинцев встретило осенним дождем. По прогнозам синоптиков, днем возможны град и гроза, воздух прогреется до плюс 20. На сайте гидрометслужбы появилось предупреждение – в пятницу и субботу в горных районах из-за усиленных осадков возможны селевые паводки, в высокогорье – снег. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и быть внимательными на дорогах.

Кырыгзстан

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