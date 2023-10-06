«А давай купим домой гончарный круг»: как белорус-айтишник открыл студию керамики?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эта история о том, как хобби стало бизнесом. Студия с мастер-классами по керамике у Николая Марцинкевича уже несколько лет. Но попал в мир искусства он совершенно случайно – из айти.

«В айти я, как сейчас модно говорить, начал выгорать и почувствовал, что надо что-то поменять. И сложилось, что именно керамика стала тем, на что я поменял айти. Все просто: я пришел на мастер-класс, попробовал – мне понравилось», – рассказывает владелец студии керамики Николай Марцинкевич.

Пару месяцев непрерывного обучения, жажда «создавать» – и вот у Николая появилось свое «керамическое» дело.





«Приходят дети, взрослые, взрослые дети приводят родителей – то есть тут бесконечное количество вариаций. Дети непосредственно себя чувствуют, у них всегда все получается и налегке. Взрослые боятся немножко», – открывает кулисы бизнеса Николай.

Оказывается, такое времяпрепровождение интересно белорусам. Причем становиться профессионалами они не планируют, хотят просто попробовать. А Николаю увлечение глиной дает полноценный заработок. Хватает и на жизнь, и на расширение студии.

«Мне кажется все, что дарит людям какую-то радость – оно всегда будет рентабельно», – говорит Николай.

На детском мастер-классе – слушай и повторяй. На взрослом – слушай и не отвлекайся. Есть и формат свидания. Тогда все как в фильме – двое за гончарным кругом под романтическую музыку. Учесть нужно только одно «но» – есть третий лишний, без которого никуда.

«Сложнее всего слушать мастера в то время, когда в руках все вот это вот крутится, ты уже забываешь обо всем, в том числе про мастера», – смеется владелец студии.

Такой мастер-класс можно назвать сеансом релаксации. Когда работают руки, готова отключается.





«Очень частая картина, когда приходит пара весьма взрослая, и мужчина не знал, что это будет. И он когда заходит, говорит: «Да ну, я не буду это делать», но уходит и выдает жене: «А давай купим домой гончарный круг», – рассказывает владелец.

Взаимодействие с людьми заряжает больше, чем просто с материалом, признается Николай. Поэтому все свободное время посвящает им.

«Первые купленные кружки – это было очень вдохновляюще. Тогда ты чувствуешь, что делаешь что-то нужное другим людям, они это рублем подтверждают. Но видеть эти радостные, наполненные счастьем глаза – это бесценно, конечно», – говорит Николай о желании продолжать работать.