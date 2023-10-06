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«А давай купим домой гончарный круг»: как белорус-айтишник открыл студию керамики?
06.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эта история о том, как хобби стало бизнесом. Студия с мастер-классами по керамике у Николая Марцинкевича уже несколько лет. Но попал в мир искусства он совершенно случайно – из айти.
«В айти я, как сейчас модно говорить, начал выгорать и почувствовал, что надо что-то поменять. И сложилось, что именно керамика стала тем, на что я поменял айти. Все просто: я пришел на мастер-класс, попробовал – мне понравилось», – рассказывает владелец студии керамики Николай Марцинкевич.
Пару месяцев непрерывного обучения, жажда «создавать» – и вот у Николая появилось свое «керамическое» дело.
Оказывается, такое времяпрепровождение интересно белорусам. Причем становиться профессионалами они не планируют, хотят просто попробовать. А Николаю увлечение глиной дает полноценный заработок. Хватает и на жизнь, и на расширение студии.
«Мне кажется все, что дарит людям какую-то радость – оно всегда будет рентабельно», – говорит Николай.
На детском мастер-классе – слушай и повторяй. На взрослом – слушай и не отвлекайся. Есть и формат свидания. Тогда все как в фильме – двое за гончарным кругом под романтическую музыку. Учесть нужно только одно «но» – есть третий лишний, без которого никуда.
«Сложнее всего слушать мастера в то время, когда в руках все вот это вот крутится, ты уже забываешь обо всем, в том числе про мастера», – смеется владелец студии.
Такой мастер-класс можно назвать сеансом релаксации. Когда работают руки, готова отключается.
Взаимодействие с людьми заряжает больше, чем просто с материалом, признается Николай. Поэтому все свободное время посвящает им.
«Первые купленные кружки – это было очень вдохновляюще. Тогда ты чувствуешь, что делаешь что-то нужное другим людям, они это рублем подтверждают. Но видеть эти радостные, наполненные счастьем глаза – это бесценно, конечно», – говорит Николай о желании продолжать работать.
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Эта история о том, как хобби стало бизнесом.
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