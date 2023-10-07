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Благотворительный фонд под патронатом Лукашенко создали в Беларуси
07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси создали Фонд Первого. Подробности рассказал Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Министерства обороны в Брестской области, передает телеканал «МИР 24».
Идея появилась после 2020 года. Тогда некоторые общественные организации направляли средства не на благотворительность, а на попытки госпереворота после президентских выборов. Такие фонды закрыли. А Фонд Первого уже зарегистрировали в Министерстве юстиций.
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Фонд Первого уже зарегистрировали в Министерстве юстиций.
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