Благотворительный фонд под патронатом Лукашенко создали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси создали Фонд Первого. Подробности рассказал Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Министерства обороны в Брестской области, передает телеканал «МИР 24».

«Люди, которые в этот фонд вносят средства, понимают, куда идут эти деньги. Так мы можем аккумулировать деньги тех, кто неравнодушен. С моей стороны есть гарантия, что эти деньги разворованы не будут. Они пойдут на помощь нуждающимся. Это главная задача», – пояснил президент Беларуси.

Идея появилась после 2020 года. Тогда некоторые общественные организации направляли средства не на благотворительность, а на попытки госпереворота после президентских выборов. Такие фонды закрыли. А Фонд Первого уже зарегистрировали в Министерстве юстиций.