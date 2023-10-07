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Благотворительный фонд под патронатом Лукашенко создали в Беларуси

07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Благотворительный фонд под патронатом Лукашенко создали в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Беларуси создали Фонд Первого. Подробности рассказал Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Министерства обороны в Брестской области, передает телеканал «МИР 24».

«Люди, которые в этот фонд вносят средства, понимают, куда идут эти деньги. Так мы можем аккумулировать деньги тех, кто неравнодушен. С моей стороны есть гарантия, что эти деньги разворованы не будут. Они пойдут на помощь нуждающимся. Это главная задача», – пояснил президент Беларуси.

Идея появилась после 2020 года. Тогда некоторые общественные организации направляли средства не на благотворительность, а на попытки госпереворота после президентских выборов. Такие фонды закрыли. А Фонд Первого уже зарегистрировали в Министерстве юстиций.

Ранее 13 лет исполнилось благотворительному фонду «Живой». За эти годы через него прошли более 3,5 тысячи пациентов. Многим их них помогли зрители телеканала «МИР 24», когда перечисляли деньги на счет фонда.



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Фонд Первого уже зарегистрировали в Министерстве юстиций.
 
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