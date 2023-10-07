Белорусы начали переезжать из городских многоэтажек в экологичные частные дома

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские лесхозы строят экологичные дома для тех, кто хочет переехать из городских многоэтажек. Выбор стал гораздо больше – в зависимости от вида древесины и размеров. Рынок недвижимости изучила корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Мне надо, чтобы там было просторно, потому что я, когда вырасту, хочу себе иметь три лабрадора и три овчарки немецких, и лошадей», – сказал ребенок.



Дети выбирают жилье попросторнее, родители делают акцент на качестве. Стефан с семьей присматривают новый дачный дом. Он может заменить городскую квартиру.



«Мы живем летом на даче. У нас небольшой дачный домик, и мы понимаем, что с удовольствием жили бы и зимой, и осенью там. Вот присматриваем, какой бы вариант нам подошел, и вообще, дерево – это лучший вариант жизни. Я после квартиры это утверждаю на 100%», – сказала Елена Перегуд.

Дом на 60 «квадратов» – аналог «трешки» – востребован у покупателей. Обойдется в 30 тысяч белорусских, или почти 900 тысяч российских рублей, и это только основа. Дальше каждый выбирает под себя: крышу, кровлю, коммуникации.

На торговой площадке дома от лесхозов из разных регионов страны. Постройки делят по цене и фактуре. Из сухого профилированного бруса теплее, но дороже. Из влажной древесины дешевле и проще в производстве.

«Дом из влажной древесины, ему нужно дать усадку, устояться. Где-то около 1,5 лет, даже двух, и только потом начинать строительные работы. Дом из сухой древесины намного проще и тоже пользуется спросом, потому что дом поставил, сделал разводку коммуникаций, окна-двери поставил, сразу можно заселяться и жить», – сказала начальник торговой сети Вероника Покуть.



В доме будет аромат сосны. Это самое распространенное в Беларуси дерево. Сосен в лесах страны больше 50%, и уже на сортировочной линии подбирают размер будущих бревен.

«По нашим проектам самый оптимальный диаметр 24 – 26 сантиметров. Свыше 28 идет перерасход сырья и дополнительный объем кубатуры.Когда древесина усыхает, появляются трещины. У сосны они менее глубокие, сосна менее встречается с поврежденными болезнями и с наименьшими пороками, поэтому мы ее используем», –сказал директор Стародорожского опытного лесхоза Сергей Артемчик.

Выпускают лесхозы домокомплекты. Это как строительные пазлы. Специалисты изготавливают бревна и уже на месте дом собирают. Система автоматизирована. Большую часть работ выполняет техника. Станочники следят за данными на приборах. На один дом уходит около месяца.

«У нас концепция такая, что это именно социальные проекты, которые направлены, прежде всего, на обеспечение граждан доступным жильем. Что касается экономической составляющей, то в настоящее время Министерство лесного хозяйства закладывает не более 2% рентабельность этих домов», – сказал заместитель начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Виталий Бондаревич.

По всей стране начали появляться целые улицы из таких домов. Это жилье постоянное или арендные постройки.