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Белорусы начали переезжать из городских многоэтажек в экологичные частные дома
07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские лесхозы строят
«Мне надо, чтобы там было просторно, потому что я, когда вырасту, хочу себе иметь три лабрадора и три овчарки немецких, и лошадей», – сказал ребенок.
Дом на 60 «квадратов» – аналог «трешки» – востребован у покупателей. Обойдется в 30 тысяч белорусских, или почти 900 тысяч российских рублей, и это только основа. Дальше каждый выбирает под себя: крышу, кровлю, коммуникации.
На торговой площадке дома от лесхозов из разных регионов страны. Постройки делят по цене и фактуре. Из сухого профилированного бруса теплее, но дороже. Из влажной древесины дешевле и проще в производстве.
«Дом из влажной древесины, ему нужно дать усадку, устояться. Где-то около 1,5 лет, даже двух, и только потом начинать строительные работы. Дом из сухой древесины намного проще и тоже пользуется спросом, потому что дом поставил, сделал разводку коммуникаций, окна-двери поставил, сразу можно заселяться и жить», – сказала начальник торговой сети Вероника Покуть.
Выпускают лесхозы домокомплекты. Это как строительные пазлы. Специалисты изготавливают бревна и уже на месте дом собирают. Система автоматизирована. Большую часть работ выполняет техника. Станочники следят за данными на приборах. На один дом уходит около месяца.
По всей стране начали появляться целые улицы из таких домов. Это жилье постоянное или арендные постройки.
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