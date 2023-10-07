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Делегация из Кыргызстана оценила белорусские инновации

07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегация из Кыргызстана оценила белорусские инновации
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск посетила парламентская делегация из Кыргызстана. Оценили промышленные и интеллектуальные достижения белорусов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Сборка, монтаж, покраска, тест-драйв, а на выезде техника с иголочки – ее на Минском тракторном заводе создают с нуля. Почти вся начинка – отечественная, но помогает с деталями и Кыргызстан.

«Предприятие, которое является основным поставщиком радиаторов для всей линейки тракторной техники, из Кыргызстана. Взаимный товарооборот у нас более 10 миллионов долларов, поэтому мы с ними успешно сотрудничаем и наращиваем объемы взаимных поставок», – рассказал первый заместитель генерального директора Минского тракторного завода, технический директор Сергей Авраменко.

С белорусским трактором аграрии Кыргызстана хорошо знакомы. Технику разных моделей и функционала страна закупает больше 20 лет. И объемы поставок только растут. В этом году уже отправили в два раза больше машин, чем в предыдущем. Они и служат долго, и легки в освоении.

«Везде применяем эти трактора – и в городских службах, и в сельском хозяйстве. Они востребованы, и большой заказ здесь у нас. Потому что у нас рядом большая страна – Китай, из Китая тоже поставок очень много, но белорусский трактор показал себя надежностью и простотой управления», – отметил лидер парламентской фракции «Ишеним» Улугбек Ормонов.

Еще одна сфера сотрудничества – интеллектуальная. В парке высоких технологий симбиоз достижений отечественных разработчиков. От создания приложений до кибербезопасности. Здесь IT-сфера работает на реальный сектор экономики, а это треть от всего экспорта услуг. Такой опыт кыргызской стороне очень интересен.

«Многие наши айтишники работают онлайн. Сидя в Бишкеке, работают на компании в Штатах и так далее, то есть результат идет не нам, а тем компаниям, на которые они работают. Нужно, чтобы наши специалисты сюда приезжали и, может быть, проходили совместный тренинг, стажировку и так далее. Это помогло бы развить IT-технологии» – заявил член парламента Кыргызской Республики Арсланбек Малиев.

Страны наращивают сотрудничество во всех сферах. Прежде всего в торговле и услугах. Заинтересованы и в создании совместных производств. В планах – выпускать белорусские лифты в Кыргызстане.



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Теги: Минск
 
 
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Технику разных моделей из Беларуси Кыргызская Республика закупает больше 20 лет.
 
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