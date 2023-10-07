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Делегация из Кыргызстана оценила белорусские инновации
07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск посетила парламентская делегация из Кыргызстана. Оценили промышленные и интеллектуальные достижения белорусов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Сборка, монтаж, покраска, тест-драйв, а на выезде техника с иголочки – ее на Минском тракторном заводе создают с нуля. Почти вся начинка – отечественная, но помогает с деталями и Кыргызстан.
С белорусским трактором аграрии Кыргызстана хорошо знакомы. Технику разных моделей и функционала страна закупает больше 20 лет. И объемы поставок только растут. В этом году уже отправили в два раза больше машин, чем в предыдущем. Они и служат долго, и легки в освоении.
«Многие наши айтишники работают онлайн. Сидя в Бишкеке, работают на компании в Штатах и так далее, то есть результат идет не нам, а тем компаниям, на которые они работают. Нужно, чтобы наши специалисты сюда приезжали и, может быть, проходили совместный тренинг, стажировку и так далее. Это помогло бы развить IT-технологии» – заявил член парламента Кыргызской Республики Арсланбек Малиев.
Страны наращивают сотрудничество во всех сферах. Прежде всего в торговле и услугах. Заинтересованы и в создании совместных производств. В планах – выпускать белорусские лифты в Кыргызстане.
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Технику разных моделей из Беларуси Кыргызская Республика закупает больше 20 лет.
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