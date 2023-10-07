Делегация из Кыргызстана оценила белорусские инновации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск посетила парламентская делегация из Кыргызстана. Оценили промышленные и интеллектуальные достижения белорусов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Сборка, монтаж, покраска, тест-драйв, а на выезде техника с иголочки – ее на Минском тракторном заводе создают с нуля. Почти вся начинка – отечественная, но помогает с деталями и Кыргызстан.

«Предприятие, которое является основным поставщиком радиаторов для всей линейки тракторной техники, из Кыргызстана. Взаимный товарооборот у нас более 10 миллионов долларов, поэтому мы с ними успешно сотрудничаем и наращиваем объемы взаимных поставок», – рассказал первый заместитель генерального директора Минского тракторного завода, технический директор Сергей Авраменко.

С белорусским трактором аграрии Кыргызстана хорошо знакомы. Технику разных моделей и функционала страна закупает больше 20 лет. И объемы поставок только растут. В этом году уже отправили в два раза больше машин, чем в предыдущем. Они и служат долго, и легки в освоении.

«Везде применяем эти трактора – и в городских службах, и в сельском хозяйстве. Они востребованы, и большой заказ здесь у нас. Потому что у нас рядом большая страна – Китай, из Китая тоже поставок очень много, но белорусский трактор показал себя надежностью и простотой управления», – отметил лидер парламентской фракции «Ишеним» Улугбек Ормонов.