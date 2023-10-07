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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. В субботу российскому лидеру исполнился 71 год, сообщает МИР 24.

В поздравительной телеграмме он отметил, что избранный российским лидером жизненный путь – это пример беззаветного служения Отечеству. Кроме того, Лукашенко подчеркнул личный вклад Путина в укрепление отношений Москвы и Минска и пожелал коллеге здоровья и неисчерпаемых жизненных сил.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал журналистам, что свой 71-й день рождения российский лидер встретит, занимаясь рабочими делами.



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Теги: Минск
 
 
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В поздравительной телеграмме президент Беларуси отметил, что избранный российским лидером жизненный путь – это пример беззаветного служения Отечеству.
 
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