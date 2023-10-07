Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. В субботу российскому лидеру исполнился 71 год, сообщает МИР 24.

В поздравительной телеграмме он отметил, что избранный российским лидером жизненный путь – это пример беззаветного служения Отечеству. Кроме того, Лукашенко подчеркнул личный вклад Путина в укрепление отношений Москвы и Минска и пожелал коллеге здоровья и неисчерпаемых жизненных сил.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал журналистам, что свой 71-й день рождения российский лидер встретит, занимаясь рабочими делами.