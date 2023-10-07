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Лукашенко проверил учебный центр Минобороны под Брестом
07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область проверил учебный центр Минобороны, передает «МИР 24».
Белорусский лидер проверил, в каких условиях живут бойцы, как учатся. Доложили Александру Лукашенко и о том, какие перспективные средства есть на вооружении, это модернизированная техника и новейшие образцы отечественного производства. Возможности узла сопротивления продемонстрировали на практике. Создали его в связи с обстановкой у белорусских рубежей: НАТО наращивает там свое присутствие.
«Заблаговременно будем
Затем президент ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что Минск никогда не ставил цели обострять отношения с Варшавой. По словам Александра Лукашенко, никто не хочет, чтобы поляки считали белорусов врагами.
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Минск никогда не ставил цели обострять отношения с Варшавой, отметил президент Беларуси.
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