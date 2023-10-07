Лукашенко проверил учебный центр Минобороны под Брестом

«Заблаговременно будем готовиться к защите своей родины на направлениях вероятных атак. Таких масштабных центров будет несколько. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо. Беларусь не наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии, чтобы их атаковать. Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас есть возможность нанести неприемлемый ущерб», – сказал глава государства.

Затем президент ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что Минск никогда не ставил цели обострять отношения с Варшавой. По словам Александра Лукашенко, никто не хочет, чтобы поляки считали белорусов врагами.