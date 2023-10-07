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Лукашенко проверил учебный центр Минобороны под Брестом

07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко проверил учебный центр Минобороны под Брестом
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область проверил учебный центр Минобороны, передает «МИР 24».

Белорусский лидер проверил, в каких условиях живут бойцы, как учатся. Доложили Александру Лукашенко и о том, какие перспективные средства есть на вооружении, это модернизированная техника и новейшие образцы отечественного производства. Возможности узла сопротивления продемонстрировали на практике. Создали его в связи с обстановкой у белорусских рубежей: НАТО наращивает там свое присутствие.

«Заблаговременно будем готовиться к защите своей родины на направлениях вероятных атак. Таких масштабных центров будет несколько. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо. Беларусь не наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии, чтобы их атаковать. Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас есть возможность нанести неприемлемый ущерб», – сказал глава государства.

Затем президент ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что Минск никогда не ставил цели обострять отношения с Варшавой. По словам Александра Лукашенко, никто не хочет, чтобы поляки считали белорусов врагами.



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Теги: Минск
 
 
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Минск никогда не ставил цели обострять отношения с Варшавой, отметил президент Беларуси.
 
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