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Более 630 населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Беларуси
07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за сильного ветра в Беларуси нарушилось энергоснабжение в свыше 630 населенных пунктах. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики, передает «МИР 24».
«7 октября по территории страны проходит циклон со шквалистым ветром. Последствия непогоды наиболее ощутимы в Минской, Гродненской и Витебской областях», – говорится в сообщении.
Электроснабжение восстановлено в 340 населенных пунктах, работы затрудняют упавшие на линии электропередачи деревья и ветки, отметили в министерстве.
В тот же день в Калининграде ветер
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По территории страны прошел циклон со шквалистым ветром.
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