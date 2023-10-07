Более 630 населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за сильного ветра в Беларуси нарушилось энергоснабжение в свыше 630 населенных пунктах. Об этом сообщили в Министерстве энергетики республики, передает «МИР 24».

«7 октября по территории страны проходит циклон со шквалистым ветром. Последствия непогоды наиболее ощутимы в Минской, Гродненской и Витебской областях», – говорится в сообщении.

Электроснабжение восстановлено в 340 населенных пунктах, работы затрудняют упавшие на линии электропередачи деревья и ветки, отметили в министерстве.