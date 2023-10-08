Рост налогов, проблемы авторынка и работа с франшизами: новости бизнеса за 2-8 октября 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Обучение продавцов, охрана труда и бизнес на хобби. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Правительство подготовило проект НК-2024. Читайте, какие изменения ждут бизнес в Беларуси.

Разобрались , в каком состоянии рынок электрокаров и что нужно изменить для его развития в Беларуси. А здесь рассказали, как приобрести надежные коммерческие авто для бизнеса.

Собрали для предпринимателей тенденции по выводу собственных торговых марок на маркетплейсы.

Полезное для бизнеса

Эксперт советует , чему необходимо учить продавцов, чтобы был результат.

Рассказываем , почему охрана труда на производстве не должна быть формальностью.

Объясняем, как менторские группы помогают развиваться бизнесу в Беларуси.

Собрали дайджест интересных мировых новостей бизнеса за сентябрь 2023 года.

Истории бизнеса

Строить бизнес на хобби — просто идеальный вариант для любого предпринимателя. Директору компании WESTMOTORS Алексею Мартыновскому с этим повезло: с детства любил машины, получил образование переводчика и мог спокойно участвовать в страховых аукционах в США. Он долго делал это ради удовольствия, пригоняя машины себе, друзьям и родственникам. Успел создать два других бизнеса. Но потом нашел единомышленника и сдался. Вместе они открыли компанию и стали одним из крупнейших игроков на рынке. «Про бизнес» узнал, как все начиналось , как удалось пережить пандемию и санкции, а также что происходит на рынке сейчас.