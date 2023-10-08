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Рост налогов, проблемы авторынка и работа с франшизами: новости бизнеса за 2-8 октября 2023 года

08.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Рост налогов, проблемы авторынка и работа с франшизами: новости бизнеса за 2-8 октября 2023 года

Обучение продавцов, охрана труда и бизнес на хобби. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Правительство подготовило проект НК-2024. Читайте, какие изменения ждут бизнес в Беларуси.

Разобрались, в каком состоянии рынок электрокаров и что нужно изменить для его развития в Беларуси. А здесь рассказали, как приобрести надежные коммерческие авто для бизнеса.

Собрали для предпринимателей тенденции по выводу собственных торговых марок на маркетплейсы.

Полезное для бизнеса

Эксперт советует, чему необходимо учить продавцов, чтобы был результат.

Рассказываем, почему охрана труда на производстве не должна быть формальностью.

Объясняем, как менторские группы помогают развиваться бизнесу в Беларуси.

Собрали дайджест интересных мировых новостей бизнеса за сентябрь 2023 года.

Истории бизнеса

Строить бизнес на хобби — просто идеальный вариант для любого предпринимателя. Директору компании WESTMOTORS Алексею Мартыновскому с этим повезло: с детства любил машины, получил образование переводчика и мог спокойно участвовать в страховых аукционах в США. Он долго делал это ради удовольствия, пригоняя машины себе, друзьям и родственникам. Успел создать два других бизнеса. Но потом нашел единомышленника и сдался. Вместе они открыли компанию и стали одним из крупнейших игроков на рынке. «Про бизнес» узнал, как все начиналось, как удалось пережить пандемию и санкции, а также что происходит на рынке сейчас.

180 детских клубов и садов в 55 городах России и Казахстана, более 25 тысяч выпускников и амбициозные планы по выходу на новые рынки. Это результат 23-летней работы сети детских центров «Бэби-клуб». А начиналось все с одной студии в обычной самарской квартире. Юрий Белонощенко и его жена Евгения тогда просто хотели развивать свою трехлетнюю дочь, а выстроили крупную франшизу с четкими правилами и принципами, куда не так просто попасть. «Про бизнес» поговорил с Юрием и узнал, как строить бизнес в сфере детского образования, что делать для преодоления кризисов и как контролировать качество работы каждого партнера-франчайзи.

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Теги: Новости
 
 
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Обучение продавцов, охрана труда и бизнес на хобби. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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