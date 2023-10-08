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Рост налогов, проблемы авторынка и работа с франшизами: новости бизнеса за 2-8 октября 2023 года
08.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Обучение продавцов, охрана труда и бизнес на хобби. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Истории бизнеса
Строить бизнес на хобби — просто идеальный вариант для любого предпринимателя. Директору компании WESTMOTORS Алексею Мартыновскому с этим повезло: с детства любил машины, получил образование переводчика и мог спокойно участвовать в страховых аукционах в США. Он долго делал это ради удовольствия, пригоняя машины себе, друзьям и родственникам. Успел создать два других бизнеса. Но потом нашел единомышленника и сдался. Вместе они открыли компанию и стали одним из крупнейших игроков на рынке. «Про бизнес»
180 детских клубов и садов в 55 городах России и Казахстана, более 25 тысяч выпускников и амбициозные планы по выходу на новые рынки. Это результат 23-летней работы сети детских центров «Бэби-клуб». А начиналось все с одной студии в обычной самарской квартире. Юрий Белонощенко и его жена Евгения тогда просто хотели развивать свою трехлетнюю дочь, а выстроили крупную франшизу с четкими правилами и принципами, куда не так просто попасть. «Про бизнес»
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Обучение продавцов, охрана труда и бизнес на хобби. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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