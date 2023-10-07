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Систему поддержки многодетных семей пересмотрят в Беларуси
07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выработают эффективную систему поддержки многодетных семей. Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Министерства обороны в Брестской области. Там президент ответил на вопросы журналистов, в том числе от телеканала «МИР 24».
Речь шла о резонансном случае гибели трехлетнего ребенка. Малыш скончался в результате родительских побоев. Александр Лукашенко отметил, что в таких случаях важна как роль общества, так и поддержка многодетных семей. Однако методы пересмотрят, чтобы подобные трагедии не повторялись.
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Такое заявление сделал Александр Лукашенко.
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