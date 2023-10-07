Систему поддержки многодетных семей пересмотрят в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выработают эффективную систему поддержки многодетных семей. Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Министерства обороны в Брестской области. Там президент ответил на вопросы журналистов, в том числе от телеканала «МИР 24».

Речь шла о резонансном случае гибели трехлетнего ребенка. Малыш скончался в результате родительских побоев. Александр Лукашенко отметил, что в таких случаях важна как роль общества, так и поддержка многодетных семей. Однако методы пересмотрят, чтобы подобные трагедии не повторялись.

«Надо, чтобы деньги, которые государство передает детям, доходили до детей. Это не простая будет работа, и систему эту разработать будет сложно. В этом нам должны помочь люди на местах. Мы должны выработать такую схему, систему поведения, чтобы знали, что за семья. На местах люди знают. Когда мы, получив информацию, увидели бы, что это алкаши, которые, получив пособие, его пропьют, то мы бы уже сами кормили этих детей, одевали, в школу отправляли и учили там», – пояснил президент.