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Свыше 90 населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Беларуси

08.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минской области Беларуси более 90 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра и дождя, говорится в сообщении «Белэнерго».

«В некоторых регионах Минской области ветер превышает 25 м/с. Это, в свою очередь, вызывает падение веток, а в некоторых случаях – целых деревьев на линии электропередачи», – сказано в релизе предприятия.

В компании добавили, что 92 бригады и 91 единица спецтехники занимаются устранением аварийных отключений. Нарушенное энергоснабжение пообещали в самое ближайшее время восстановить.

По данным синоптиков, на большей части Беларуси прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 24 м/с.



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92 бригады и 91 единица спецтехники занимаются устранением аварийных отключений.
 
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