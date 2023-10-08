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Свыше 90 населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Беларуси
08.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минской области Беларуси более 90 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра и
В компании добавили, что 92 бригады и 91 единица спецтехники занимаются устранением аварийных отключений. Нарушенное энергоснабжение пообещали в самое ближайшее время восстановить.
По данным синоптиков, на большей части Беларуси прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 24 м/с.
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92 бригады и 91 единица спецтехники занимаются устранением аварийных отключений.
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