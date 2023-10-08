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Беларусь увеличила на треть экспорт продукции легкой промышленности в Казахстан

08.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь увеличила на треть экспорт продукции легкой промышленности в Казахстан
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь увеличивает экспорт продукции легкой промышленности. Только в Казахстан в этом году он вырос более чем на треть. Большой популярностью пользуются натуральные ткани. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Эти станки производят километры пряжи, нитей и сотни метров ткани в день всех цветов и оттенков. Цикл полный – от переработки сырья до готовой одежды. Костюмы, рубашки, платья, пальто. Все только из натуральных тканей – льна, хлопка и шерсти. На вешалках – трендовые фасоны.

«Это действительно во многом индивидуальная история, история про коллекции, которые могут заинтересовать тех, кто не ценит масс-маркет. Эти ткани действительно удобные, они интересны с точки зрения сезонности и практичны с точки зрения эксплуатации», – сказал заместитель генерального директора предприятия по производству тканей Егор Макаревич.

Акцент на качество почти у всех отечественных брендов. Ольга Пантелеева выбирает купальник в санаторий. Ищет только белорусского производителя. За покупкой специально приехала в Минск.

«Белорусские вещи, вот в частности купальники, есть довольно качественные. Вот даже мой костюмчик тоже, кстати, белорусский», – сказала Ольга Пантелеева.

В магазинах много туристов. На выбор обувь, женская, мужская и детская одежда. Больше сотни брендов. Высокий спрос на белорусские пледы, полотенца, скатерти, постельное белье, посуду.

«Это качество и стоимость изделий соответственно. Потому что цены приемлемые. Понятно, что на какой-то ассортимент они где-то повыше, где-то пониже. Но каждый турист, каждый покупатель находит свою нишу», – отметила начальник отдела коммерческой службы по торговле швейно-трикотажными товарами магазина Елена Бондарик.

Вся эта продукция идет на экспорт. Купить белорусские товары легкой промышленности можно по всему СНГ. Растут поставки в Казахстан. Там уже открыты десятки магазинов белорусских брендов. Есть и проекты на будущее.

«Мы в текущем году открыли фирменный магазин белорусского трикотажа в Казахстане. И в планах у нас открытие мультибрендового магазина», – рассказала заместитель председателя белорусского концерна легкой промышленности Наталия Мурашко.

В одной из сетей гипермаркетов Казахстана появятся «островки» белорусской продукции. Для расширения сотрудничества делегации регулярно ездят к партнерам по ЕАЭС. И всегда готовы принять их на минских предприятиях и в магазинах.

С начала года Беларусь отправила в Казахстан продукцию на 9 млн долларов.



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Теги: Минск
 
 
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С начала года Беларусь отправила в Казахстан продукцию на 9 млн долларов.
 
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