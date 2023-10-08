Беларусь увеличила на треть экспорт продукции легкой промышленности в Казахстан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь увеличивает экспорт продукции легкой промышленности. Только в Казахстан в этом году он вырос более чем на треть. Большой популярностью пользуются натуральные ткани. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Эти станки производят километры пряжи, нитей и сотни метров ткани в день всех цветов и оттенков. Цикл полный – от переработки сырья до готовой одежды. Костюмы, рубашки, платья, пальто. Все только из натуральных тканей – льна, хлопка и шерсти. На вешалках – трендовые фасоны.

«Это действительно во многом индивидуальная история, история про коллекции, которые могут заинтересовать тех, кто не ценит масс-маркет. Эти ткани действительно удобные, они интересны с точки зрения сезонности и практичны с точки зрения эксплуатации», – сказал заместитель генерального директора предприятия по производству тканей Егор Макаревич.

Акцент на качество почти у всех отечественных брендов. Ольга Пантелеева выбирает купальник в санаторий. Ищет только белорусского производителя . За покупкой специально приехала в Минск.

«Белорусские вещи, вот в частности купальники, есть довольно качественные. Вот даже мой костюмчик тоже, кстати, белорусский», – сказала Ольга Пантелеева.

В магазинах много туристов. На выбор обувь, женская, мужская и детская одежда. Больше сотни брендов. Высокий спрос на белорусские пледы, полотенца, скатерти, постельное белье, посуду.