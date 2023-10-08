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Беларусь увеличила на треть экспорт продукции легкой промышленности в Казахстан
08.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь увеличивает экспорт продукции легкой промышленности. Только в Казахстан в этом году он вырос более чем на треть. Большой популярностью пользуются натуральные ткани. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Эти станки производят километры пряжи, нитей и сотни метров ткани в день всех цветов и оттенков. Цикл полный – от переработки сырья до готовой одежды. Костюмы, рубашки, платья, пальто. Все только из натуральных тканей – льна, хлопка и шерсти. На вешалках – трендовые фасоны.
Акцент на качество почти у всех отечественных брендов. Ольга Пантелеева выбирает купальник в санаторий. Ищет только
«Белорусские вещи, вот в частности купальники, есть довольно качественные. Вот даже мой костюмчик тоже, кстати, белорусский», – сказала Ольга Пантелеева.
В магазинах много туристов. На выбор обувь, женская, мужская и детская одежда. Больше сотни брендов. Высокий спрос на белорусские пледы, полотенца, скатерти, постельное белье, посуду.
«Это качество и стоимость изделий соответственно. Потому что цены приемлемые. Понятно, что на какой-то ассортимент они где-то повыше, где-то пониже. Но каждый турист, каждый покупатель находит свою нишу», – отметила начальник отдела коммерческой службы по торговле швейно-трикотажными товарами магазина Елена Бондарик.
Вся эта продукция идет на экспорт. Купить белорусские товары легкой промышленности можно по всему СНГ. Растут поставки в Казахстан. Там уже открыты десятки магазинов белорусских брендов. Есть и проекты на будущее.
«Мы в текущем году открыли фирменный магазин белорусского трикотажа в Казахстане. И в планах у нас открытие мультибрендового магазина», – рассказала заместитель председателя белорусского концерна легкой промышленности Наталия Мурашко.
В одной из сетей гипермаркетов Казахстана появятся «островки» белорусской продукции. Для расширения сотрудничества делегации регулярно ездят к партнерам по ЕАЭС. И всегда готовы принять их на минских предприятиях и в магазинах.
С начала года Беларусь отправила в Казахстан продукцию на 9 млн долларов.
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С начала года Беларусь отправила в Казахстан продукцию на 9 млн долларов.
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