«Оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Оранжевый» уровень опасности объявлен на 9 октября в Беларуси из-за сильного ветра, передает БЕЛТА .

Ночью на большей части страны порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии.

Пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, местами ожидаются заморозки. Днем температура поднимется до 5-11 градусов выше нуля.