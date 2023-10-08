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«Оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси
08.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Оранжевый» уровень опасности объявлен на 9 октября в Беларуси из-за сильного ветра, передает
Ночью на большей части страны порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии.
Пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, местами ожидаются заморозки. Днем температура поднимется до 5-11 градусов выше нуля.
Накануне из-за сильного ветра в Беларуси
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Ночью на большей части страны порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
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