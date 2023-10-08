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«Оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси

08.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Оранжевый» уровень опасности объявлен на 9 октября в Беларуси из-за сильного ветра, передает БЕЛТА.

Ночью на большей части страны порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии.

Пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, местами ожидаются заморозки. Днем температура поднимется до 5-11 градусов выше нуля.

Накануне из-за сильного ветра в Беларуси нарушилось энергоснабжение в свыше 630 населенных пунктах. Последствия непогоды были наиболее ощутимы в Минской, Гродненской и Витебской областях.



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Ночью на большей части страны порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
 
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