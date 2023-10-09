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«Нет сервера, который невозможно взломать». Что такое конкурентная разведка и как от нее защищаться — мнение эксперта
09.10.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Конкурентная разведка — игра в правовом поле, черта которой крайне хрупкая и размытая. Бизнесу важно понимать, как от нее защищаться и что можно легально делать самому. О тенденциях и современных инструментах конкурентной разведки «Про бизнес» рассказала международный эксперт в сфере экономики и финансов, президент «Союза предпринимателей развития инновационных технологий» Анастасия Антонова.
Тенденции и изменения в конкурентной разведке
— В 2023 году выявилась тенденция на получение закрытой конфиденциальной информации, персональных данных, коммерческих тайн. Этим пользуются низкоквалифицированные эксперты, чтобы накопать «грязного белья» на конкурентов. Эксперт, привлекаемый для конкурентной разведки, или сотрудник-аналитик компании не должен забывать об этике. Но многие действуют непрофессионально, заведомо становясь соучастниками преступления.
Практически вся информация доступна без кражи, стоит лишь обратиться к государственным порталам, социальным сетям, открытым источникам в виде реестров и сайтов налоговых и других госорганов.
Появилось больше открытых источников, в целом все стало технологичнее. Если раньше собирали сведения на выставках, мероприятиях, то сейчас достаточно иметь выход в интернет.
Цели конкурентной разведки
Задача конкурентной разведки — дать максимально полную и объективную оценку о конкурентах, опираясь на полученную информацию.
Какую информацию можно получить:
Эксперт, основываясь на конкурентной разведке, получает информацию о штате сотрудников, ведении бизнеса, добросовестности компании и исполнении обязательств перед государством. Исходя из данных, становится понятно, стоит ли работать с этой компанией, будет ли сотрудничество взаимовыгодным. Некоторые могут выступать за то, что проще посмотреть банковскую выписку, но это уже квалифицируется как промышленный шпионаж.
Когда вы работаете в определенной сфере, безусловно, вам доверяют и вы свой даже среди чужих. Мы привыкли к шаблонам, формулировкам и определенной агрессии, но это не всегда так: личностные качества играют не последнюю роль в любом деле, даже, казалось бы, совершенно оцифрованном.
Риски и преимущества для компаний при проведении конкурентной разведки
Эксперту, действующему в рамках закона, ничего не грозит. У заказчика же неоднозначно все зависит от поставленной цели и необходимости проводить конкурентную разведку, а также от того, как будут использоваться полученные знания. В этом случае важно человеческое отношение к конкурентам. Будьте честны сами с собой, находите тех, кому доверяете, и тогда никто никогда даже не узнает, что вы интересовались чьей-то деятельностью.
Информация правит миром, поэтому компании, использующие конкурентную разведку, имеют большое преимущество. Так сотрудники знают сильные и слабые стороны не только свои, но и других компаний из их сферы. Понимание общей картины деятельности конкурентов — зарплаты, опыт, потенциал организации — дает возможность закрыть бреши и слабые стороны собственного бизнеса. Сегодня невозможно выделить какую-то определенную сферу коммерческой деятельности, где более активно использует методы конкурентной разведки, — показатели примерно одинаковые.
Если говорить о цифровой сфере, то это совершенно отдельный мир, и тут однозначно некоторые поступаются законами. Бывают ситуации, что взламываются базы данных и сервера компаний. Если нет возможности надежно защитить данные компании, обязательно необходимо делать резервные копии, чтобы документы не были утеряны.
При проведении конкурентной разведки, будьте готовы, что она может быть применена и против вас. Защититься от этого процесса невозможно. Например, если конкуренты проведут финансовую разведку в отношении вас, им хватит обычного ИНН. Сданный налоговый отчет, счет в банке — этого достаточно, чтобы получить немного данных.
Рядовой сотрудник — ненадежная единица компании. Нужно понимать, что каждый может способствовать утечке данных. Защитите себя законодательно договорами о неразглашении информации.
Современные IT-решения для защиты бизнеса и безопасное использование ЭЦП
Самое эффективное средство борьбы с конкурентной разведкой — облачные системы, которые помогут защититься от внешней и внутренней угрозы. Их интерфейс позволяет разграничивать права сотрудников, просматривать действия. Помимо этого, необходимо иметь план аварийного восстановления. В любую минуту можно столкнуться с нештатной ситуацией и потерять данные. При наличии DRP последовательно можно устранить все последствия.
Чтобы минимизировать риск, что злоумышленники воспользуются электронной цифровой подписью, придерживаетесь простейших правил:
В случае пропажи ключевого носителя необходимо обратиться в удостоверяющий центр и прекратить действие сертификата.
В настоящее время не существует гарантированных способов защиты информации компании. Есть факторы, усложняющие работу другим. Большинство данных находятся в открытом доступе в различных реестрах и профильных сайтах. Чтобы избежать утечек данных, стоит установить программы, которые защитят информацию на рабочих устройствах.
Защита от конкурентной разведки — это ведение бизнеса в рамках закона, уплата налогов и прочего. На сегодня нет сервера, который невозможно взломать, есть только недостаток денежных знаков на такой заказ. Если конкурентам понадобятся данные, то ключевую информацию они получат.
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«Нет сервера, который невозможно взломать». Что такое конкурентная разведка и как от нее защищаться — мнение эксперта
Конкурентная разведка - игра в правовом поле, черта которой крайне хрупкая и размытая. Бизнесу важно понимать, как от нее защищаться и что можно легально делать...
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