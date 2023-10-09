ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поручил развивать сотрудничество с Российским экспортным центром

09.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил развивать сотрудничество с Российским экспортным центром
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству развивать сотрудничество с Российским экспортным центром. Детали обсуждали в ходе встречи белорусского лидера и главы центра Вероники Никишиной, передает «МИР 24».

«Ваша мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами, обладая резервами каким-то определенными, административными ресурсами, финансовыми по поддержке отношений между Беларусью и Россией», – сказал Лукашенко.

Президент выразил надежду, что центр предложит новые перспективные проекты. Россия по-прежнему – ключевой торговый партнер Беларуси. В минувшем году товарооборот между странами превысил 45 миллиардов долларов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детали обсуждали в ходе встречи белорусского лидера и главы центра Вероники Никишиной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: ураган накрыл Беларусь, бархатный сезон установился в Таджикистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.10.2023
Mir24.TV Belarus
09.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика