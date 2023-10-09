Лукашенко поручил развивать сотрудничество с Российским экспортным центром

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству развивать сотрудничество с Российским экспортным центром. Детали обсуждали в ходе встречи белорусского лидера и главы центра Вероники Никишиной, передает «МИР 24».

«Ваша мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами, обладая резервами каким-то определенными, административными ресурсами, финансовыми по поддержке отношений между Беларусью и Россией», – сказал Лукашенко.

Президент выразил надежду, что центр предложит новые перспективные проекты. Россия по-прежнему – ключевой торговый партнер Беларуси. В минувшем году товарооборот между странами превысил 45 миллиардов долларов.