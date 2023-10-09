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Лукашенко поручил развивать сотрудничество с Российским экспортным центром
09.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству развивать сотрудничество с Российским экспортным центром. Детали обсуждали в ходе встречи белорусского лидера и главы центра Вероники Никишиной, передает «МИР 24».
Президент выразил надежду, что центр предложит новые перспективные проекты. Россия по-прежнему – ключевой торговый партнер Беларуси. В минувшем году товарооборот между странами превысил 45 миллиардов долларов.
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Детали обсуждали в ходе встречи белорусского лидера и главы центра Вероники Никишиной.
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