Погода в СНГ: ураган накрыл Беларусь, бархатный сезон установился в Таджикистане

Снег, туманы, ночные заморозки и жара до плюс 27. Казахстан собрал весь набор погодных явлений и температур. На большей части республики – дожди, порывистый ветер, местами град. А вот юг пока не сдается осени. Садоводы собирают поздние сорта яблок. В Алматы созрели плоды райки. Это небольшие декоративные деревца. В последние годы их активно высаживают на улицах города. Двойной плюс для экологии, говорят жители. Во-первых, плоды райки хорошо очищают воздух. Во-вторых, это отличная кормовая база для птиц.

Кыргызстан

В Бишкеке вторая волна бабьего лета. Плюс 24 в столице Кыргызстана и без осадков. А вот в горных районах не по-осеннему сурово. На перевале Ала-Бель ночные заморозки и выпал снег. Спасатели рекомендуют водителям не выезжать на трассу Бишкек-Ош на летней резине.

Армения

В Ереване настоящая золотая осень. Солнечно и до плюс 23. Благодаря комфортной погоде в стране продолжается сезон сбора трав. Сейчас заготавливают мяту. В республике ее несколько видов. В этот период растение максимально наполняется эфирными маслами. Высокое содержание витамина С помогает укрепить иммунитет и справиться с недомоганием в сезон гриппа и ОРВИ.

Таджикистан

Душанбе купается в тепле. Днем до плюс 25. Бархатный сезон и на юге страны. Там поспел гранат. Крупные ярко-рубиновые плоды с насыщенным вкусом. В регионе выращивают несколько сортов, самый популярный – «Красный». Вес одного граната доходит до полукилограмма. Плоды нового урожая уже продают на рынках столицы. Цена 25 сомони (200 рублей) за килограмм.

Азербайджан

На территории Азербайджана облачная погода. Синоптики обещают, что местами пройдут ливни, возможны грозы, град. В горных районах выпадет снег, и осадки сохранятся вплоть до выходных. При этом в Баку в понедельник вполне летняя температура – плюс 26. А уже во вторник резко похолодает: по прогнозам, будет всего лишь плюс 18.