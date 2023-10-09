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Лукашенко и глава РЭЦ обсудили совместные проекты России и Беларуси
09.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Общие проекты для развития экономики России и Беларуси обсудили в Минске. Президент республики Александр Лукашенко провел встречу с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной, передает «МИР 24».
Вероника Никишина назвала Беларусь ключевой страной, где Российский экспортный центр реализует все свои возможности. Сотрудничество происходит по трем направлениям. Это поддержка несырьевого неэнергетического российского экспорта, помощь белорусским компаниям, которые работают над импортозамещением, а также участие в инвестпроектах. Кроме того, есть планы объединить усилия по совместной торговле за рубежом.
Москва продолжает оставаться основным торговым партнером Минска. Товарооборот между странами в прошлом году стал рекордным и превысил 45 миллиардов долларов.
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Москва продолжает оставаться основным торговым партнером Минска. Товарооборот между странами в прошлом году стал рекордным и превысил 45 миллиардов долларов.
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