Лукашенко и глава РЭЦ обсудили совместные проекты России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общие проекты для развития экономики России и Беларуси обсудили в Минске. Президент республики Александр Лукашенко провел встречу с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной, передает «МИР 24».

«Ваша мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами, обладая резервами каким-то определенными, административными ресурсами, финансовыми по поддержке отношений между Беларусью и Россией», – сказал белорусский лидер.

Вероника Никишина назвала Беларусь ключевой страной, где Российский экспортный центр реализует все свои возможности. Сотрудничество происходит по трем направлениям. Это поддержка несырьевого неэнергетического российского экспорта, помощь белорусским компаниям, которые работают над импортозамещением, а также участие в инвестпроектах. Кроме того, есть планы объединить усилия по совместной торговле за рубежом.

«У нас уже есть такие примеры, когда наши страховые агентства осуществляли совместные сделки по поддержке белорусского экспорта на рынках третьих стран или совместно произведенного экспорта. Весь расширяющийся функционал Российского экспортного центра мы готовы передавать для использования нашим белорусским коллегам», – заявила Вероника Никишина.

Москва продолжает оставаться основным торговым партнером Минска. Товарооборот между странами в прошлом году стал рекордным и превысил 45 миллиардов долларов.