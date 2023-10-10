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О чем пишут мировые СМИ: арабо-израильский конфликт и наводнение в Индии
10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Израиль восстановил контроль над пограничным забором Газы, прорванным палестинскими боевиками ХАМАС в минувшие выходные. С понедельника, 9 октября, новых случаев вторжения из Газы не было зафиксировано, сообщает
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Израиль восстановил контроль над границей с сектором Газа. Количество погибших при наводнении в Индии превысило 70 человек.
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