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О чем пишут мировые СМИ: арабо-израильский конфликт и наводнение в Индии

10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Израиль восстановил контроль над пограничным забором Газы, прорванным палестинскими боевиками ХАМАС в минувшие выходные. С понедельника, 9 октября, новых случаев вторжения из Газы не было зафиксировано, сообщает The Guardian. По данным властей Израиля, количество погибших в результате обострения конфликта превысило 900 человек. В Палестине погибли свыше 680 человек. Среди жертв есть и граждане других государств. Ранее Израиль объявил полную блокаду Газы, прекратив поставки воды, продовольствия и электроэнергии.

Количество жертв наводнения в Индии возросло до 74 человек. Еще 101 человек числится пропавшим без вести, сообщает CNN. Потоп произошел после нескольких дней проливных дождей, когда ледниковое озеро Лонак внезапно вышло из берегов. Он стал самой разрушительной природной катастрофой в отдаленном районе Гималаев за последние 50 лет. Поиск выживших был затруднен из-за погодных условий, а также размытых дорог и плохой связи. Около 2000 туристов застряли в отрезанных районах северного Сиккима, однако они, по сообщениям властей, находятся в безопасности.

Казахстан направил спасателей и гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан. Гумпомощь включает в себя продукты питания, медикаменты, одежду, палатки и другие предметы первой необходимости, сообщает «Казахстанская правда». Грузы планируют отправить как самолетами, так и железнодорожным транспортом. В группу спасателей войдут кинологи, которые окажут содействие в поиске людей под завалами.

К 1 января 2024 года в Кыргызстане откроют 35 государственных аптек. Лекарства в них будут строить дешевле, чем в государственных аптеках, сообщает 24.kg. В настоящее время, по словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, ведутся подготовительные работы, проходят переговоры с производителями. При продаже лекарств планируется добавить 5% к цене производителей, что позволит сделать медикаменты более доступными.

В Беловежской пуще намерены расширить ареал краснокнижной белой пихты. Эксперты впервые за долгое время провели сбор лесосеменного материала, сообщает БелТА. Соответствующее разрешение было выдано Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. В единственном в Беларуси месте естественного произрастания белой пихты насчитывается 24 старых дерева (самому старшему из них 190 лет). Чтобы поддержать вид, специалисты намерены создать «архив клонов», вырастить черенки и высадить их на другом участке.



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Израиль восстановил контроль над границей с сектором Газа. Количество погибших при наводнении в Индии превысило 70 человек.
 
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