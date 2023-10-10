О чем пишут мировые СМИ: арабо-израильский конфликт и наводнение в Индии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Израиль восстановил контроль над пограничным забором Газы, прорванным палестинскими боевиками ХАМАС в минувшие выходные. С понедельника, 9 октября, новых случаев вторжения из Газы не было зафиксировано, сообщает The Guardian . По данным властей Израиля, количество погибших в результате обострения конфликта превысило 900 человек. В Палестине погибли свыше 680 человек. Среди жертв есть и граждане других государств. Ранее Израиль объявил полную блокаду Газы, прекратив поставки воды, продовольствия и электроэнергии.

Количество жертв наводнения в Индии возросло до 74 человек. Еще 101 человек числится пропавшим без вести, сообщает CNN . Потоп произошел после нескольких дней проливных дождей, когда ледниковое озеро Лонак внезапно вышло из берегов. Он стал самой разрушительной природной катастрофой в отдаленном районе Гималаев за последние 50 лет. Поиск выживших был затруднен из-за погодных условий, а также размытых дорог и плохой связи. Около 2000 туристов застряли в отрезанных районах северного Сиккима, однако они, по сообщениям властей, находятся в безопасности.

Казахстан направил спасателей и гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан. Гумпомощь включает в себя продукты питания, медикаменты, одежду, палатки и другие предметы первой необходимости, сообщает «Казахстанская правда» . Грузы планируют отправить как самолетами, так и железнодорожным транспортом. В группу спасателей войдут кинологи, которые окажут содействие в поиске людей под завалами.

К 1 января 2024 года в Кыргызстане откроют 35 государственных аптек. Лекарства в них будут строить дешевле, чем в государственных аптеках, сообщает 24.kg . В настоящее время, по словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, ведутся подготовительные работы, проходят переговоры с производителями. При продаже лекарств планируется добавить 5% к цене производителей, что позволит сделать медикаменты более доступными.