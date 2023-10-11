Обязательное чипирование собак и кошек предложили депутаты в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Беларусь готовится к обязательному чипированию собак и кошек. Такая норма содержится в проекте закона об ответственном обращении с животными. Документ в первом чтении одобрили депутаты нижней палаты парламента, передает «МИР 24».

Предполагается, что собственники будут чипировать своих питомцев в течение двух недель со дня приобретения. После регистрации в едином реестре каждое животное получит удостоверение и жетон. Появятся и требования к условиям содержания, чтобы у собак и кошек было достаточно света, воздуха, пищи и воды.