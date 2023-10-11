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Обязательное чипирование собак и кошек предложили депутаты в Беларуси

11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обязательное чипирование собак и кошек предложили депутаты в Беларуси
 МТРК «Мир»

Беларусь готовится к обязательному чипированию собак и кошек. Такая норма содержится в проекте закона об ответственном обращении с животными. Документ в первом чтении одобрили депутаты нижней палаты парламента, передает «МИР 24».

Предполагается, что собственники будут чипировать своих питомцев в течение двух недель со дня приобретения. После регистрации в едином реестре каждое животное получит удостоверение и жетон. Появятся и требования к условиям содержания, чтобы у собак и кошек было достаточно света, воздуха, пищи и воды.

«Мы не разрешаем неограниченное количество животных. Мы скорее предлагаем новый механизм, который будет регулировать эту сферу и не будет допускать недобросовестного содержания животных в домашних условиях. Даже если владелец содержит одну собаку, но при этом не соблюдает необходимые условия, мы будем иметь законодательное право урегулировать эту проблему», – сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Мария Василевич.

Теперь законопроект вынесен на общественное обсуждение: граждане могут внести свои предложения.

Несколько лет назад ответственность за жестокое обращение с животными ужесточили. За это можно получить крупный штраф, общественные работы, арест или ограничение свободы на срок до трех лет.



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Предполагается, что собственники будут ставить чипы своим питомцав в течение двух недель со дня приобретения.
 
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