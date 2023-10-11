Расширяя горизонты: в онлайн-казино Betera уже больше 2000 игр!

Источник материала: ProBusiness

Компания Betera, лидер индустрии гемблинга Беларуси, преодолела отметку в 2000 игр в своем продукте. Это наивысший показатель на белорусском рынке.

И без того обширный каталог игр в онлайн-казино прирастает в среднем каждый месяц на 100 новых. Более 20% от всего игрового контента — это региональный эксклюзив, доступный только игрокам Betera. Это все слоты провайдера 3Oaks, Spinmatic, Imagine Live, Platipus, Galaxys и Leap Gaming. Ведущий поставщик игрового контента для индустрии iGaming — Pragmatic Play — выпускает свои новинки сперва в Betera и лишь спустя некоторое время на других площадках. Аналогично и с играми провайдеров Endorphina, Bgaming, Gaming Сorps, Gamzix, Rubyplay, Net Gaming, Betsoft и др.

Всего на сайте и в приложении Betera представлены игры около 40 провайдеров, включая самые популярные — Pragmatic Play, Amusnet, Spinomenal, Nolimit City, Playson, Spribe, 3Oaks, Novomatic и Belatra. В начале октября состав провайдеров пополнил Spinmatic, а месяцем ранее – Platipus. Наибольшей популярностью у игроков пользуются такие игры, как Ultimate Hot, JetX, Sweet Bonanza, Sun of Egypt 3, Aviator и Gates of Olympus.

— 2000 игр в Betera — далеко не предел: мы продолжаем развивать направление онлайн-казино и предлагаем своим клиентам новые и эксклюзивные игры от лучших провайдеров. Как лидеры индустрии, мы заинтересованы в том, чтобы наши игроки наслаждались лучшими играми и топовыми новинками. В настоящее время мы работаем над несколькими громкими релизами, которые обязательно порадуют наших пользователей, — комментирует Михаил Герасимович, исполнительный директор компании Betera.

Помимо слотов, в Betera представлены рулетка, блэкджек, баккара, игровые шоу, TV-игры, краш игры, виртуальный спорт и множество других онлайн-развлечений. Кроме того, Betera предлагает огромный выбор спортивных событий с широкими линиями для ставок, бонусные предложения, повышенные коэффициенты и другие игровые механики.

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