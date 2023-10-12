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Беларусь и Башкортостан будут наращивать сотрудничество в машиностроении

12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Башкортостан будут наращивать объемы сотрудничества в машиностроении. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с главой российской республики Радием Хабировым, передает телеканал «МИР 24».

«Мы работаем по гусеничным тракторам совместно с башкортостанским предприятием – это новое направление», – сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

У Минска и Уфы уже налажены взаимные поставки автодеталей. Например, для троллейбусов и тракторов. Накануне белорусская коммунальная техника пополнила автопарк столицы Башкортостана. Там же открыли производственный центр для сельскохозяйственных машин из Беларуси.

«До декабря этого года наша сторона представит белорусской стороне новые предложения, куда мы будем двигаться в совместном развитии», – заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В прошлом году страны наторговали на рекордную сумму. В этом стремятся достичь такого же результата.



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Теги: Минск
 
 
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У Минска и Уфы уже налажены взаимные поставки автодеталей.
 
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