Беларусь и Башкортостан будут наращивать сотрудничество в машиностроении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Башкортостан будут наращивать объемы сотрудничества в машиностроении. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с главой российской республики Радием Хабировым, передает телеканал «МИР 24».

У Минска и Уфы уже налажены взаимные поставки автодеталей. Например, для троллейбусов и тракторов. Накануне белорусская коммунальная техника пополнила автопарк столицы Башкортостана. Там же открыли производственный центр для сельскохозяйственных машин из Беларуси.

«До декабря этого года наша сторона представит белорусской стороне новые предложения, куда мы будем двигаться в совместном развитии», – заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В прошлом году страны наторговали на рекордную сумму. В этом стремятся достичь такого же результата.