|
Беларусь и Башкортостан будут наращивать сотрудничество в машиностроении
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Башкортостан будут наращивать объемы сотрудничества в машиностроении. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с главой российской республики Радием Хабировым, передает телеканал «МИР 24».
У Минска и Уфы уже налажены взаимные поставки автодеталей. Например, для троллейбусов и тракторов. Накануне белорусская коммунальная техника пополнила автопарк столицы Башкортостана. Там же открыли производственный центр для сельскохозяйственных машин из Беларуси.
«До декабря этого года наша сторона представит белорусской стороне новые предложения, куда мы будем двигаться в совместном развитии», – заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
В прошлом году страны наторговали на рекордную сумму. В этом стремятся достичь такого же результата.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Минска и Уфы уже налажены взаимные поставки автодеталей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)