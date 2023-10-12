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Попытку ввезти крупную партию гашиша в Россию пресекли белорусские таможенники

12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Попытку ввезти крупную партию гашиша в Россию пресекли белорусские таможенники
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

154 килограмма гашиша изъяли белорусские таможенники на пункте пропуска Котловка на границе с Литвой. Оттуда через Беларусь мужчина планировал доставить крупную партию наркотиков в Россию, передает телеканал «МИР 24».

Запрещенные вещества были спрятаны в специально оборудованных тайниках в грузовике. Это учуяла служебная собака. После демонтажа обшивки сотрудники таможни извлекли 231 спрессованный брикет. Экспертиза подтвердила, что это гашиш.

«По данному факту в отношении гражданина Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 328 уголовного кодекса Республики Беларусь. Данный гражданин задержан в порядке статьи 108 уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет», – заявил начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси Сергей Парфенов.

Известно, что перевозчик наркотиков действовал не один.



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Служебная собака учуяла запах наркотиков, спрятанных в тайниках.
 
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