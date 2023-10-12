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Погода в СНГ: в Казахстане ударят заморозки, Беларусь накрыли дожди и ветер
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москвичи настроились на тепло. Пока в столице России – дождь и плюс 14, дальше в планах солнце и плюс 17. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Алматы солнце и плюс 26. Но такая летняя идиллия продлится недолго. Впереди холодные перемены. Жителей предупредили о ночных заморозках. В преддверии отопительного сезона спасатели города напомнили владельцам частных домов о правилах пожарной безопасности. Неисправное печное оборудование часто становится причиной пожаров и отравлений. В домах малоимущих семей спасатели бесплатно устанавливают датчики угарного газа.
В Беларуси комфортные октябрьские плюс 14. Но наслаждаться осенними пейзажами мешает сильный ветер, местами до 20 метров в секунду. Из-за этого в стране объявили «оранжевый» уровень опасности. На большей части страны пройдут дожди. В сезон холодов риск пожаров достигает пика. Две трети всех возгораний с гибелью людей приходится именно на этот период. Самые частые причины – неосторожное обращение с огнем и неисправность приборов обогрева. Сотрудники МЧС напоминают: если запаслись дровами, важно проверить и печь. Для этого спасатели выходят в рейды по частному сектору. Проверяют дымоходы, датчики угарного газа, соблюдение правил пожарной безопасности, особенно в домах с пожилыми и одиноко проживающими гражданами.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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