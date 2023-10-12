Погода в СНГ: в Казахстане ударят заморозки, Беларусь накрыли дожди и ветер

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичи настроились на тепло. Пока в столице России – дождь и плюс 14, дальше в планах солнце и плюс 17. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы солнце и плюс 26. Но такая летняя идиллия продлится недолго. Впереди холодные перемены. Жителей предупредили о ночных заморозках. В преддверии отопительного сезона спасатели города напомнили владельцам частных домов о правилах пожарной безопасности. Неисправное печное оборудование часто становится причиной пожаров и отравлений. В домах малоимущих семей спасатели бесплатно устанавливают датчики угарного газа.