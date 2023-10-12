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МИД Беларуси и Кыргызстана отметили стратегический характер отношений стран
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Кыргызстан – стратегические партнеры. Это еще раз подчеркнули министры иностранных дел двух стран Сергей Алейник и Жээнбек Кулубаев. Они встретились в Бишкеке, сообщает «МИР 24».
Министры иностранных дел стран Содружества встретятся в Бишкеке уже завтра. На заседании они рассмотрят проекты документов для Совета глав государств СНГ.
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Министры иностранных дел двух стран Сергей Алейник и Жээнбек Кулубаев встретились в Бишкеке.
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