МИД Беларуси и Кыргызстана отметили стратегический характер отношений стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Кыргызстан – стратегические партнеры. Это еще раз подчеркнули министры иностранных дел двух стран Сергей Алейник и Жээнбек Кулубаев. Они встретились в Бишкеке, сообщает «МИР 24».



Товарооборот растет. Главы МИД наметили новые пути сотрудничества . Особое внимание – совместной работе в сельском хозяйстве и промышленной кооперации. Кроме этого, перспективы развития Минска и Бишкека есть в области образования, культуры и туризма.

Министры иностранных дел стран Содружества встретятся в Бишкеке уже завтра. На заседании они рассмотрят проекты документов для Совета глав государств СНГ.