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Как народный артист СССР Валентин Елизарьев изменил белорусский балет?

12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как народный артист СССР Валентин Елизарьев изменил белорусский балет?
 Виктор Драчев/ТАСС

В Минске чествуют самого титулованного балетмейстера страны, народного артиста СССР – Валентина Елизарьева. 50 лет назад выпускник Ленинградского хореографического училища имени Вагановой приехал в Минск только для одной постановки, а остался на всю жизнь. О мастере, который изменил белорусский балет, рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Именно благодаря этой сцене Валентин Елизарьев 50 лет назад остался в Минске. Серое огромное пространство без декораций вдохновило молодого и амбициозного балетмейстера.

«Я вышел на сцену и увидел ее грандиозность. Она мощная и красивая. Тогда я сказал себе, что должен здесь обязательно поставить спектакль или два. Так оно и случилось. Потом полюбил труппу и людей, с которыми я работаю», – рассказал народный артист.

Родился в Баку, учился в Ленинграде, а прославился в Минске. В 27 лет самый молодой главный балетмейстер СССР поставил балет «Кармен-сюита». Это случилось спустя несколько лет после московской премьеры в аранжировке Родиона Щедрина. За кулисами спрашивали, кто будет белорусской Майей Плисецкой? Требования у Елизарьева крайне высокие.

«Это первый его спектакль и здесь, конечно, его хореография была удивительна. Это бурлеск испанских движений и классического танца. Здесь и любовь, и ненависть, и страдание, и радость, и счастье. В этом спектакле все бесконечно красиво. Валентин Николаевич всегда берет очень красивую музыку. Она претворяет его творчество, и оно становится таким же прекрасным, как сама музыка», – рассказала первая исполнительница роли Кармен в балете Людмила Бржозовская.

После первой «Кармен-сюиты» испанская красавица на минской сцене погибала в объятиях Хосе 400 раз.

Валентин Елизарьев создал десятки балетов. Не один раз сотворил свой мир на сцене Большого, шел с Дон Кихотом на битву с ветряными мельницами, отправлял в бой 300 спартанцев. Все через движения тела, пластику и жесты. И если 50 лет назад хореографию Валентина Елизарьева называли новаторской, то сегодня считают классической.

«Хореографию Валентина Николаевича можно узнать, как можно узнать руку мастера в живописи или в музыке. Я бы сказала, что это категория переживает особые периоды абсолютного взрыва и сложности», – поделилась генеральный директор Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Екатерина Дулова.

На балетах, которые поставил Валентин Елизарьев, выросло несколько поколений артистов Большого. Благодаря ему белорусский балет увидели во Франции, Швейцарии, Нидерландах и Китае. Свои «Лебединое озеро» и «Дон Кихота» он ставил в театре в Токио, а «Спартака» в Каире. Все эти работы Валентина Елизарьева в афише минского Большого: двенадцать вечеров и девять спектаклей с полувекового портфолио мэтра.



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Теги: Минск
 
 
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50 лет назад выпускник Ленинградского хореографического училища имени Вагановой приехал в Минск только для одной постановки, а остался на всю жизнь.
 
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