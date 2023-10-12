Как народный артист СССР Валентин Елизарьев изменил белорусский балет?

«Это первый его спектакль и здесь, конечно, его хореография была удивительна. Это бурлеск испанских движений и классического танца. Здесь и любовь, и ненависть, и страдание, и радость, и счастье. В этом спектакле все бесконечно красиво. Валентин Николаевич всегда берет очень красивую музыку. Она претворяет его творчество, и оно становится таким же прекрасным, как сама музыка», – рассказала первая исполнительница роли Кармен в балете Людмила Бржозовская.

После первой «Кармен-сюиты» испанская красавица на минской сцене погибала в объятиях Хосе 400 раз.

Валентин Елизарьев создал десятки балетов. Не один раз сотворил свой мир на сцене Большого, шел с Дон Кихотом на битву с ветряными мельницами, отправлял в бой 300 спартанцев. Все через движения тела, пластику и жесты. И если 50 лет назад хореографию Валентина Елизарьева называли новаторской, то сегодня считают классической.

«Хореографию Валентина Николаевича можно узнать, как можно узнать руку мастера в живописи или в музыке. Я бы сказала, что это категория переживает особые периоды абсолютного взрыва и сложности», – поделилась генеральный директор Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Екатерина Дулова.

На балетах, которые поставил Валентин Елизарьев, выросло несколько поколений артистов Большого. Благодаря ему белорусский балет увидели во Франции, Швейцарии, Нидерландах и Китае. Свои «Лебединое озеро» и «Дон Кихота» он ставил в театре в Токио, а «Спартака» в Каире. Все эти работы Валентина Елизарьева в афише минского Большого: двенадцать вечеров и девять спектаклей с полувекового портфолио мэтра.