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Как народный артист СССР Валентин Елизарьев изменил белорусский балет?
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Виктор Драчев/ТАСС
В Минске чествуют самого титулованного балетмейстера страны, народного артиста СССР – Валентина Елизарьева. 50 лет назад выпускник Ленинградского хореографического училища имени Вагановой приехал в Минск только для одной постановки, а остался на всю жизнь. О мастере, который изменил белорусский балет, рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Именно благодаря этой сцене Валентин Елизарьев 50 лет назад остался в Минске. Серое огромное пространство без декораций вдохновило молодого и амбициозного балетмейстера.
«Это первый его спектакль и здесь, конечно, его хореография была удивительна. Это бурлеск испанских движений и классического танца. Здесь и любовь, и ненависть, и страдание, и радость, и счастье. В этом спектакле все бесконечно красиво. Валентин Николаевич всегда берет очень красивую музыку. Она претворяет его творчество, и оно становится таким же прекрасным, как сама музыка», – рассказала первая исполнительница роли Кармен в балете Людмила Бржозовская.
После первой «Кармен-сюиты» испанская красавица на минской сцене погибала в объятиях Хосе 400 раз.
Валентин Елизарьев создал десятки балетов. Не один раз сотворил свой мир на сцене Большого, шел с Дон Кихотом на битву с ветряными мельницами, отправлял в бой 300 спартанцев. Все через движения тела, пластику и жесты. И если 50 лет назад хореографию Валентина Елизарьева называли новаторской, то сегодня считают классической.
На балетах, которые поставил Валентин Елизарьев, выросло несколько поколений артистов Большого. Благодаря ему белорусский балет увидели во Франции, Швейцарии, Нидерландах и Китае. Свои «Лебединое озеро» и «Дон Кихота» он ставил в театре в Токио, а «Спартака» в Каире. Все эти работы Валентина Елизарьева в афише минского Большого: двенадцать вечеров и девять спектаклей с полувекового портфолио мэтра.
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50 лет назад выпускник Ленинградского хореографического училища имени Вагановой приехал в Минск только для одной постановки, а остался на всю жизнь.
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