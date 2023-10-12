Путин: Народы России и Беларуси связывают братская дружба и единые ценности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие всем участникам и организаторам международного форума «История для будущего. Россия и

Беларусь». Глава отметил важность укрепления Союзного государства.

«Испокон веков наши народы связывают братская дружба, единые культурные и духовные ценности, взаимная поддержка и неизменная солидарность в самые трудные времена», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления очень важно не только укреплять Союзное государство, но и сохранять многогранные связи и контакты, правду о Второй мировой войне и ее героях для будущих поколений. Нельзя допускать фальсификации истории.

По словам российского лидера, оба государства всегда будут гордиться героическими подвигами советских воинов, которые подарили мир человечеству и разрушили фашизм.