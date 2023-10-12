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Путин: Народы России и Беларуси связывают братская дружба и единые ценности
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие всем участникам и организаторам международного форума «История для будущего. Россия и
Президент отметил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления очень важно не только укреплять Союзное государство, но и сохранять многогранные связи и контакты, правду о Второй мировой войне и ее героях для будущих поколений. Нельзя допускать фальсификации истории.
По словам российского лидера, оба государства всегда будут гордиться героическими подвигами советских воинов, которые подарили мир человечеству и разрушили фашизм.
истории, а также поспособствует гуманитарному сотрудничеству стран.
Кроме того, президент России пожелал участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.
12 октября в Минске стартовал Международный форум РВИО «История для будущего. Россия и Беларусь». Цель данного мероприятия – укрепление сотрудничества России и Беларуси в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.
Ранее в
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Президент отметил важность укрепления Союзного государство и сохранения правды о героических подвигов участников Второй мировой войны.
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