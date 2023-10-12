ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Путин: Народы России и Беларуси связывают братская дружба и единые ценности

12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие всем участникам и организаторам международного форума «История для будущего. Россия и
Беларусь». Глава отметил важность укрепления Союзного государства.

«Испокон веков наши народы связывают братская дружба, единые культурные и духовные ценности, взаимная поддержка и неизменная солидарность в самые трудные времена», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления очень важно не только укреплять Союзное государство, но и сохранять многогранные связи и контакты, правду о Второй мировой войне и ее героях для будущих поколений. Нельзя допускать фальсификации истории.

По словам российского лидера, оба государства всегда будут гордиться героическими подвигами советских воинов, которые подарили мир человечеству и разрушили фашизм.

Путин выразил уверенность в том, что форум, на котором собрались известные ученые, дипломаты, представители СМИ из двух стран, станет авторитетной международной площадкой для создания новых творческих подходов к изучению
истории, а также поспособствует гуманитарному сотрудничеству стран.

Кроме того, президент России пожелал участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.

12 октября в Минске стартовал Международный форум РВИО «История для будущего. Россия и Беларусь». Цель данного мероприятия – укрепление сотрудничества России и Беларуси в деле сохранения общей истории и культурных ценностей.

Ранее в Минске завершился конкурс юных изобретателей Союзного государства. Около 300 школьников представили свои работы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент отметил важность укрепления Союзного государство и сохранения правды о героических подвигов участников Второй мировой войны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как народный артист СССР Валентин Елизарьев изменил белорусский балет?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2023
Mir24.TV Belarus
12.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика