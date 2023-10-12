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О чем пишут мировые СМИ: гуманитарный кризис в Газе и ценная руда из Китая
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Свыше 338 тысяч человек в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за нехватки продовольствия, топлива и медикаментов. Число погибших, по данным палестинского министерства здравоохранения, достигло 1200 человек, сообщает
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Сотни тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома из-за нехватки предметов первой необходимости. В Китае нашли новый вид руды с ценным элементом.
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