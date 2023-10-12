О чем пишут мировые СМИ: гуманитарный кризис в Газе и ценная руда из Китая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Свыше 338 тысяч человек в секторе Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за нехватки продовольствия, топлива и медикаментов. Число погибших, по данным палестинского министерства здравоохранения, достигло 1200 человек, сообщает France 24 . После нападения ХАМАС Израиль принял решение о полной блокаде Газы, после чего сектор столкнулся с усугубляющимся гуманитарным кризисом. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал обе стороны конфликта уменьшить страдания гражданского населения. В Израиле число погибших достигло 1200 человек.

В Китае нашли новый вид руды. Порода содержит огромное количество элемента, используемого в полупроводниках, сообщает The Independent . Руду обнаружили в регионе Внутренняя Монголия, в ее состав входит редкоземельный металл ниобий. Сама порода получила название ниобобаотит. Ранее Китай получал до 95% ниобия из других стран. Если же новое месторождение окажется достаточно богатым, то страна сможет стать самодостаточной. Эксперты отмечают, что ниобиевые аккумуляторы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными литий-ионными батареями.

В Казахстане намерены досрочно внедрить 5G в областных центрах. Такое распоряжение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает «Казахстанская правда» . Работы по подключению сотовой связи нового поколения должны завершиться в 2025 году (предыдущий срок – 2027 год). Президент также добавил, что следует обеспечить доступ к интернету для жителей самых отдаленных районов, задействовав при этом возможности низкоорбитальных спутниковых систем.

Кыргызстан принял участие в международной туристической выставке в Италии. На ее территории открылся павильон страны. Он выполнен в виде юрты, сообщает 24.kg . На мероприятии Кыргызстан представляют Фонд поддержки развития туризма и семь туристических компаний. На выставке запланирована обширная бизнес-повестка. Также в программу войдут семинары и презентации, участники которых расскажут о туристических возможностях Кыргызстана.