ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко посетит Совет глав государств СНГ в Бишкеке

12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко посетит Совет глав государств СНГ в Бишкеке
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

В Бишкек, где 13 октября пройдет саммит лидеров СНГ, вылетел Александр Лукашенко. Президент Беларуси представит свою позицию по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества.

Лидеры планируют внести изменения в правовые документы СНГ и сделать совместное заявление. На полях саммита пройдут также двусторонние переговоры Александра Лукашенко с главами ряда государств.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси представит свою позицию по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин: Народы России и Беларуси связывают братская дружба и единые ценности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2023
Mir24.TV Belarus
12.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика