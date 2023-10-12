Лукашенко посетит Совет глав государств СНГ в Бишкеке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бишкек, где 13 октября пройдет саммит лидеров СНГ, вылетел Александр Лукашенко. Президент Беларуси представит свою позицию по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества.

Лидеры планируют внести изменения в правовые документы СНГ и сделать совместное заявление. На полях саммита пройдут также двусторонние переговоры Александра Лукашенко с главами ряда государств.



