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Россия и Беларусь договорились о сотрудничестве в расследовании IT-преступлений

12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следственные комитеты России и Беларуси договорились о сотрудничестве в расследовании преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Главы ведомств Александр Бастрыкин и Дмитрий Гора в Сочи подписали соответствующую программу на 2024-2025 годы, сообщили в российской надзорной службе.

Церемония подписания состоялась в рамках VI коллегии Следственных комитетов РФ и Беларуси при участии государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. В ходе выступления Бастрыкин заявил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства и союзничества. Следователи готовы делиться опытом и перенимать его у коллег, сказал Бастрыкин.

Проведение совместных коллегий, как подчеркнул глава СКР, стало регулярной площадкой для «квалифицированного обсуждения имеющихся проблем в работе правоохранительных органов, выработки их решения, обмена позитивным опытом, новыми достижениями и методиками».

Ранее президент РФ Владимир Путин направил приветствие всем участникам и организаторам международного форума «История для будущего. Россия и
Беларусь». Глава отметил важность укрепления Союзного государства.



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Главы СК двух стран Александр Бастрыкин и Дмитрий Гора в Сочи подписали соответствующую программу на 2024-2025 годы.
 
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