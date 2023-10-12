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Россия и Беларусь договорились о сотрудничестве в расследовании IT-преступлений
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Следственные комитеты России и Беларуси договорились о сотрудничестве в расследовании преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Главы ведомств Александр Бастрыкин и Дмитрий Гора в Сочи подписали соответствующую программу на 2024-2025 годы, сообщили в российской надзорной службе.
Проведение совместных коллегий, как подчеркнул глава СКР, стало регулярной площадкой для «квалифицированного обсуждения имеющихся проблем в работе правоохранительных органов, выработки их решения, обмена позитивным опытом, новыми достижениями и методиками».
Ранее президент РФ Владимир Путин направил приветствие всем участникам и организаторам
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Главы СК двух стран Александр Бастрыкин и Дмитрий Гора в Сочи подписали соответствующую программу на 2024-2025 годы.
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