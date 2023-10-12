Более 100 инновационных разработок представили ученые Беларуси в Минске

Для работы нужен только оператор. Пилоты проходят специальное обучение. На виртуальном тренажере воссоздали все: от веса крылатого устройства до погодных нюансов.

«В программе есть учет различных погодных условий: ветер, шторм. Можно включить и ночью полетать. То есть, воссоздаются все условия, как в реальном режиме пилоты управляют», – пояснил инженер-программист Дмитрий.

А это телефонный голосовой ассистент «Алесь». Он на любой вопрос ответит на «беларускай мове». Язык программа выучила сама с помощью нейросети. Для этого хватило чуть больше 10 тысяч текстов. Платформу уже активно обсуждают в интернете.

«Белорусам интересно. Они не ожидают, что такое есть. Сейчас достаточно редко можно услышать именно белорусскую речь, а здесь телефон начинает говорить с тобой и еще по-белорусски», – отметила младший научный сотрудник института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Ольга.

«Цифровой разум» белорусские ученые внедряют во все сферы. Создают робосварщиков и сортировщиков, «умные» космических спутники. Адаптируют и зарубежные технологии. К такой работе подключаются и университеты. Например, внедряют отечественную систему 5G.

«Эта система позволяет оптимально планировать и проектировать расстановку базовых станций сотовой сети, сокращать затраты на развертывание сотовой сети. Простой человек получает гарантированную высококачественную мобильную связь, мобильный интернет», – пояснил проректор по научной работе Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники Виктор Стемпицкий.

В этом году Академия отмечает 95-летие. Сейчас в ней 109 институтов и исследовательских центров, а ученых – больше 14 тысяч. Штат каждый год «молодеет», больше чем трети сотрудников нет и 35. Популярна наука и у прекрасного пола.

«Сферы могут быть самые разные, и даже самые неожиданные. Это могут быть и технические науки, где они проектируют машины, создают машины, но и, конечно, это биологическая составляющая: химики, биологи, там их несколько побольше. И гуманитарная сфера», – рассказал первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик.

Открытия белорусских ученых ценят по всему миру. Важными наработками Академия делится с 85 странами. Сейчас ставка на современные направления: микроэлектронику, «зеленую» энергетику, электротранспорт. В планах сформировать в Беларуси и единое IT-пространство. Форум «Искусственный интеллект Беларуси» продлится до 13 октября.