Луцкий: Беларусь и Россия строят свое будущее на общей исторической памяти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия строят свое будущее на общей исторической памяти. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Беларуси Игорь Луцкий, передает «МИР 24».

Международный форум «История для будущего. Россия и Беларусь» собрал в Национальной академии наук представителей двух стран: экспертов, ученых, журналистов и студентов. Задача форума – помочь сохранить общую историю и культурные ценности. Отдельное внимание участники встречи уделили просветительской работе с молодежью, работе прессы и проектам с исторической тематикой.

«Особое значение имеют позиции Владимира Путина и Александра Лукашенко по защите исторической правды о Великой Отечественной войне. Для всех нас это наказ и поручение – очень четко и внимательно занимать позицию в защиту того, что совершено старшими поколениями, и сегодня умело противостоять давлению, тем инсинуациям, передергиваниям фактов и попыткам унижения, которые проявляются по отношению к Беларуси и России», – сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Обострение геополитической обстановки выявило острые моменты и подходы наших, скажем так, соседей. Поэтому защита исторической памяти и построение нашего будущего на общей исторической памяти, которая есть у России и Беларуси, очень важна», – подчеркнул Игорь Луцкий.

В Беларуси с 2022 года работает Совет по исторической политике при администрации президента.