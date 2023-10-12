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Луцкий: Беларусь и Россия строят свое будущее на общей исторической памяти
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия строят свое будущее на общей исторической памяти. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Беларуси Игорь Луцкий, передает «МИР 24».
Международный форум «История для будущего. Россия и Беларусь» собрал в Национальной академии наук представителей двух стран: экспертов, ученых, журналистов и студентов. Задача форума – помочь сохранить общую историю и культурные ценности. Отдельное внимание участники встречи уделили просветительской работе с молодежью, работе прессы и проектам с исторической тематикой.
В Беларуси с 2022 года работает Совет по исторической политике при администрации президента.
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В Беларуси с 2022 года работает Совет по исторической политике при администрации президента.
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