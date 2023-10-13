Погода в СНГ: на Таджикистан обрушились ливни, в Беларуси предупредили о тумане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Октябрь удивил москвичей второй серией бабьего лета. В Москве тепло и сухо. В планах – преодолеть отметку в плюс 17. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

В Таджикистане погода неласковая. Центр, юг и восток страны в зоне сильных дождей. Спасатели предупредили жителей о возможных селях и угрозе наводнения. Население призывают воздержаться от охоты, рыбалки, сбора трав в горах и выпаса скота. Осадки смоют тепло. Температура понизится на 12-15 градусов.

Казахстан

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду? Рекомендации врача