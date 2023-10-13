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Погода в СНГ: на Таджикистан обрушились ливни, в Беларуси предупредили о тумане
13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Октябрь удивил москвичей второй серией бабьего лета. В Москве тепло и сухо. В планах – преодолеть отметку в плюс 17. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Таджикистан
В Таджикистане погода неласковая. Центр, юг и восток страны в зоне сильных дождей. Спасатели предупредили жителей о возможных селях и угрозе наводнения. Население призывают воздержаться от охоты, рыбалки, сбора трав в горах и выпаса скота. Осадки смоют тепло. Температура понизится на 12-15 градусов.
Казахстан
Кыргызстан
В Кыргызстане резко похолодало. После жары под 30, в Бишкеке суровые плюс 10, а ночью заморозки до минус двух. Вместе с холодом страну накрыли дожди. В предгорных районах Чуйской и Таласской областей осадки переходят в снег. Спасатели предупредили жителей о сильном ветре, порывами до 20 метров в секунду. Возможны перебои в связи, работе энергетических и коммунальных служб. Автовладельцам рекомендуют не парковать машины под деревьями и возле шатких конструкций.
Беларусь
Жителей Беларуси предупредили о тумане и сильном ветре. Погодная неприятность может стать причиной ДТП. Поэтому водителей просят быть особо внимательными на дорогах. К холодам готовятся не только люди, но и дикие животные. Мех у них становится густым. Это привлекает и охотников. Многие сейчас ходят на зайца. С ружьем и гончими собаками или с ловчими птицами. Сезон охоты на зайца-беляка и зайца-русака продлится до 4 ноября.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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