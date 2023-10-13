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Лукашенко: Русский язык – достояние народов стран СНГ

13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Учреждение международной организации по русскому языку поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что новые школы и вузы, в которых изучают и преподают на русском языке, появляются в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане.

«Но этого мало. Поэтому вот эта инициатива по русскому языку – это не менее важная инициатива, чем какая-то из области экономики», – сказал Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Бишкеке.

Он назвал русский язык общим для народов стран СНГ.

«Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называют. И потом, я вообще не понимаю, а почему его должны потерять? Он что, вредит нам, нашему поколению? Нет. Он не должен вредить и поколению наших детей. Это наше достояние», – подчеркнул глава государства.

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Молодое поколение порой разговаривает на русском языке хуже и слабее, чем на другом языке, с сожалением заметил Лукашенко. «Можем достукаться до того, что будем общаться через переводчика», – сказал президент.

«Исходя из концепции, что язык – это живое, творчески развивающееся, так мы же вместе развивали этот русский язык. Там частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее. Не только русских и белорусов. Поэтому зачем мы теряем русский язык?», – прокомментировал президент.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите глав стран СНГ в Бишкеке подарил коллегам литературные сборники с произведениями народов стран СНГ, переведенными на русский язык.



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Президент Беларуси поддержал учреждение международной организации по русскому языку.
 
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