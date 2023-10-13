Лукашенко: Русский язык – достояние народов стран СНГ

«Исходя из концепции, что язык – это живое, творчески развивающееся, так мы же вместе развивали этот русский язык. Там частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее. Не только русских и белорусов. Поэтому зачем мы теряем русский язык?», – прокомментировал президент.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите глав стран СНГ в Бишкеке подарил коллегам литературные сборники с произведениями народов стран СНГ, переведенными на русский язык.