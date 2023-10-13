|
Лукашенко: Русский язык – достояние народов стран СНГ
13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Учреждение международной организации по русскому языку поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что новые школы и вузы, в которых изучают и преподают на русском языке, появляются в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане.
Он назвал русский язык общим для народов стран СНГ.
«Исходя из концепции, что язык – это живое, творчески развивающееся, так мы же вместе развивали этот русский язык. Там частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее. Не только русских и белорусов. Поэтому зачем мы теряем русский язык?», – прокомментировал президент.
Ранее президент России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поддержал учреждение международной организации по русскому языку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)