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Учителем года в Беларуси стал преподаватель рисования

13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Учителем года в Беларуси стал преподаватель рисования
 Фото: МТРК «Мир»

Педагог по диплому, но в душе – артист. Сергей Шаминский из Рогачевского района стал учителем года Беларуси. Он преподает изобразительное искусство в родной сельской школе, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Урок как игра. Чтобы развить воображение школьников, учитель импровизирует на каждом занятии. Например, вместо кабинета перенес урок на улицу. Учеба лучше в живой обстановке.

Карандаш в руке Сергея Шаминского – с детства. Первыми героями стали пингвины. Срисовывал своих персонажей прямо во время просмотра мультфильмов. На скорость. Остановить кадр тогда было нельзя. Потом изображения начал брать из книг.

«В детстве я думал, что стану художником-иллюстратором детских книг, потому что я собирал их и делаю это до сих пор. Ходил в библиотеку, брал там книги и рисовал из них изображения. Не только читал, но и делал рисунки. Именно вот эти маленькие детские книжки научили меня в детстве рисовать», – рассказал педагог.

К первому в жизни уроку Сергей Шаминский готовился всю ночь. Сильно переживал: понравится ли детям.

«Я, как сейчас помню, объяснял им устройство токарно-винторезного станка. Это был мой первый урок. Боязнь была того, чтобы в течение урока не переставить, не поменять местами какие-то этапы, не запутаться, не забыть, не застопориться, чтобы не возникла пауза и тишина», – добавил он.

Сейчас в расписании учителя целая палитра предметов. Рисование, черчение, мировая и художественная культура. Преподает в школе уже 33 года и все время ищет новые подходы к обучению, потому что школьники меняются.

«Дети 90-х годов могли черпать знания только в школе, и они к ним тянулись. Телефоны своровали у нас детей. Наша задача сейчас их вернуть назад в школу, в образование, потому что ребенок в телефоне может всю информацию получить сразу и ему не нужно учить и где-то искать знания. Мы должны эту информацию давать дозированно. Заинтересовать, отсортировать», – рассказал Сергей.

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Для этого в ход нередко пускает обаяние и юмор. Например, в качестве разминки предлагает лингвистический перерыв.

«Допустим, на белорусском языке эпоха Возрождения звучит как «Адраджэнне», на русском языке это «Возрождение», а на немецком это «Реформация». Это используется в качестве разбежки между этапами, чтобы установить настроение», – пояснил учитель.

Такое настроение преподавателя школьники оценили. «Он часто шутит, что делают далеко не все учителя. И его урок из обычного становится интересным», – поделилась ученица.

«Многие дети сидят на его уроках с открытым ртом от того, как им интересно», –сказала ученица.

«Он общается с нами на равных», – рассказал школьник.

«На уроках он смеется перед всеми и танцует», – заявила ученица Сергея.

Хорошие отзывы и успехи детей – лучшая награда учителя, источник сил и вдохновения. Его рабочий день заканчивается к полуночи. Новый урок начинается с рассветом.

После победы в конкурсе «Учитель года» Сергей Шаминский получил еще и приз –автомобиль. Педагогу придется вновь самому учиться в автошколе.



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К первому в жизни уроку Сергей Шаминский готовился всю ночь. Сильно переживал: понравится ли детям.
 
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