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Учителем года в Беларуси стал преподаватель рисования
13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Педагог по диплому, но в душе – артист. Сергей Шаминский из Рогачевского района стал учителем года Беларуси. Он преподает изобразительное искусство в родной сельской школе, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Урок как игра. Чтобы развить воображение школьников, учитель импровизирует на каждом занятии. Например, вместо кабинета перенес урок на улицу. Учеба лучше в живой обстановке.
Карандаш в руке Сергея Шаминского – с детства. Первыми героями стали пингвины. Срисовывал своих персонажей прямо во время просмотра мультфильмов. На скорость. Остановить кадр тогда было нельзя. Потом изображения начал брать из книг.
«В детстве я думал, что стану художником-иллюстратором детских книг, потому что я собирал их и делаю это до сих пор. Ходил в библиотеку, брал там книги и рисовал из них изображения. Не только читал, но и делал рисунки. Именно вот эти маленькие детские книжки научили меня в детстве рисовать», – рассказал педагог.
Сейчас в расписании учителя целая палитра предметов. Рисование, черчение, мировая и художественная культура. Преподает в школе уже 33 года и все время ищет новые подходы к обучению, потому что школьники меняются.
«Допустим, на белорусском языке эпоха Возрождения звучит как «Адраджэнне», на русском языке это «Возрождение», а на немецком это «Реформация». Это используется в качестве разбежки между этапами, чтобы установить настроение», – пояснил учитель.
«Многие дети сидят на его уроках с открытым ртом от того, как им интересно», –сказала ученица.
«На уроках он смеется перед всеми и танцует», – заявила ученица Сергея.
После победы в конкурсе «Учитель года» Сергей Шаминский получил еще и приз –автомобиль. Педагогу придется вновь самому учиться в автошколе.
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К первому в жизни уроку Сергей Шаминский готовился всю ночь. Сильно переживал: понравится ли детям.
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