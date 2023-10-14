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«Большая часть проблем существует лишь в голове». 5 книг о том, как личностный рост поможет вашему бизнесу

14.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Большая часть проблем существует лишь в голове». 5 книг о том, как личностный рост поможет вашему бизнесу
Фото: dzen.ru

Основатель или руководитель компании — это «мозг» и «сердце» бизнеса, которые нужно тренировать и развивать, чтобы не терять сноровку и не «запыхаться», когда придется бежать в гору. Поэтому от личностного роста управленца или предпринимателя будет зависеть и рост бизнеса. Сегодня вместе с подпиской от МТС «Книги с Литрес» предлагаем книги о том, как ускорить личностный рост, и о том, почему это настолько важно для компаний.

«Комплексная диагностика бизнеса. Как увеличить прибыль в несколько раз и найти новые точки роста». Алексей Рязанцев

Первая книга в нашей подборке будет наиболее интересна для тех, кто хочет развиваться в сфере e-commerce, но это не значит, что для владельцев других бизнесов она будет бесполезна. Алексей Рязанцев предлагает набор очень действенных методов и инструментов аналитики и диагностики вашего бизнеса. Они позволят быстро и эффективно выделить сильные и слабые точки в четырех основных направлениях: продажи, маркетинг и реклама, бизнес-процессы, управление персоналом. После анализа автор книги предлагает несколько действенных путей развития, созданных в нескольких вариантах, которые будут релевантны в разных ситуациях. Главное сохранять основной принцип — постепенное и одновременное развитие всех четырех направлений, ведь в противном случае результата не будет.

«Большая часть проблем существует лишь в голове». 5 книг о том, как личностный рост поможет вашему бизнесу

Но самое важное то, что это книга поможет развиться вам лично. Она создана в формате «вопрос-ответ», то есть вы можете использовать ее буквально как настольное пособие и обращаться к ней в тех случаях, когда это необходимо. Благодаря методикам, которые есть в этой книге, вы сможете усовершенствовать свои навыки руководителя бизнеса и разработать конкретный план с понятным набором действий по усовершенствованию различных процессов в вашей компании. Вы сможете понять свои ошибки, а также избежать наиболее типичных проблем. Идеальная книга как для начинающих свой путь, так и для опытных руководителей, которым иногда нужен свежий взгляд на бизнес со стороны.

«7 быстрых способов увеличения доходов в бизнесе». Алексей Швалёв

Эту книгу нельзя назвать иначе, кроме как «Экспресс-курс по увеличению прибыльности вашего бизнеса». Алексей Швалёв, автор многочисленных подобных пособий, предлагает нам семь различных стратегий. Сам автор профессионально занимается обучением руководителей, а также совершенствованием их навыков. За много лет работы он заметил ряд закономерностей. При этом Алексей Швалёв в первую очередь работает не с самими компаниями, а, скорее, с психологией руководителей. Он «прокачивает» лидеров, чтобы они уже в свою очередь меняли компании.

«Большая часть проблем существует лишь в голове». 5 книг о том, как личностный рост поможет вашему бизнесу

Алексей утверждает, что минимальный результат, которого удалось достичь его клиентам благодаря предложенным методикам, — это рост доходов на 40−50%. И, что самое интересное, автор предлагает именно быстрые способы, а не долгоиграющие стратегии и полную переработку логики работы компании. Это пособие позволяет взглянуть на многие процессы под другим углом, понять эффективные методы развития как себя, так и компании, и делает это в максимально компактном формате.

«Книги с Литрес» от МТС предлагает множество книг по саморазвитию, личностному росту и бизнесу.

Особенностью сервиса является возможность чтения книг без доступа в интернет. Теперь любимых авторов можно читать даже в самолете. Все, что требуется, — это предварительное скачивание книг.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо активировать подписку «Книги с Литрес, Стандарт» одним из способов:

  • Набрать USSD *335#
  • Отправить SMS на номер 3353 с латинской буквой «A» или «a»
  • Зайти в приложение «Мой МТС» в раздел «Услуги»

Далее абонент может перейти по SMS в личный кабинет сайта www.litres.ru или установить приложение Литрес для устройств iOS и Android.

Для новых абонентов действует бесплатный период на 7 дней. После него наступает посуточная оплата — 0,30 рубля в день. Интернет-трафик на сайте или в приложении при пользовании сервисом не тарифицируется.

«Тайм-менеджмент. Ваша личная эффективность и результативность». Роберт Найман

Нехватка времени — одна из самых острых проблем любого человека, а бизнесмена — тем более. У предпринимателя обычно даже нет выходных и отпусков — он все держит в своих руках. Как минимум, на начальном этапе. Однако навыками рационального тайм-менеджмента обладают лишь единицы.

«Большая часть проблем существует лишь в голове». 5 книг о том, как личностный рост поможет вашему бизнесу

В книге «Тайм-менеджмент. Ваша личная эффективность и результативность» Роберт Найман рассказывает как об основах правильного распределения времени, так и о более продвинутых техниках. Это книга представляет из себя набор неочевидных советов, которые значительно повысят эффективность того, как вы распоряжаетесь своим и чужим временем. Но главное, что Роберт Найман сможет понятно объяснить: «Управление временем — это не полный контроль, а уменьшение вариативности».

«Расширить сознание легально». Владислав Гайдукевич

Эта книга — своеобразное социальное исследование, попытка изучить всевозможные реакции на различные ситуации, чтобы на основе этой информации создать наиболее адекватную и эффективную линию поведения. Структура этой книги проста и понятна — автор берет некую ситуацию из жизни, связанную с кризисом или решением определенных проблем и предлагает нам различные варианты реагирования. При этом достаточно подробно разбираются различные варианты того, к каким исходам может привести та или иная реакция. После этого Владислав Гайдукевич предлагает нам оценить все риски и выбрать ту реакцию (чаще всего единственную), которая будет самой адекватной в сложившейся ситуации.

«Большая часть проблем существует лишь в голове». 5 книг о том, как личностный рост поможет вашему бизнесу

В итоге получается весьма интересное пособие, которые позволит вам не только выйти из болота экзистенциального кризиса, но и развиться, как личность. Вы научитесь лучше реагировать на различные сложности и поймете, что большая часть проблем действительно существует лишь в голове. Если изменить свою точку зрения, то многие провалы покажутся лишь фундаментом для будущих новых и удачных идей.

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Основатель или руководитель компании - это «мозг» и «сердце» бизнеса, которые нужно тренировать и развивать, чтобы не терять сноровку и не «запыхаться», когда...
 
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