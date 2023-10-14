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«Большая часть проблем существует лишь в голове». 5 книг о том, как личностный рост поможет вашему бизнесу
14.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Основатель или руководитель компании — это «мозг» и «сердце» бизнеса, которые нужно тренировать и развивать, чтобы не терять сноровку и не «запыхаться», когда придется бежать в гору. Поэтому от личностного роста управленца или предпринимателя будет зависеть и рост бизнеса. Сегодня вместе с подпиской от
«Комплексная диагностика бизнеса. Как увеличить прибыль в несколько раз и найти новые точки роста». Алексей Рязанцев
Первая книга в нашей подборке будет наиболее интересна для тех, кто хочет развиваться в сфере e-commerce, но это не значит, что для владельцев других бизнесов она будет бесполезна. Алексей Рязанцев
Но самое важное то, что это книга поможет развиться вам лично. Она создана в формате «вопрос-ответ», то есть вы можете использовать ее буквально как настольное пособие и обращаться к ней в тех случаях, когда это необходимо. Благодаря методикам, которые есть в этой книге, вы сможете усовершенствовать свои навыки руководителя бизнеса и разработать конкретный план с понятным набором действий по усовершенствованию различных процессов в вашей компании. Вы сможете понять свои ошибки, а также избежать наиболее типичных проблем. Идеальная книга как для начинающих свой путь, так и для опытных руководителей, которым иногда нужен свежий взгляд на бизнес со стороны.
«7 быстрых способов увеличения доходов в бизнесе». Алексей Швалёв
Алексей утверждает, что минимальный результат, которого удалось достичь его клиентам благодаря предложенным методикам, — это рост доходов на 40−50%. И, что самое интересное, автор предлагает именно быстрые способы, а не долгоиграющие стратегии и полную переработку логики работы компании. Это пособие позволяет взглянуть на многие процессы под другим углом, понять эффективные методы развития как себя, так и компании, и делает это в максимально компактном формате.
«Тайм-менеджмент. Ваша личная эффективность и результативность». Роберт Найман
Нехватка времени — одна из самых острых проблем любого человека, а бизнесмена — тем более. У предпринимателя обычно даже нет выходных и отпусков — он все держит в своих руках. Как минимум, на начальном этапе. Однако навыками рационального тайм-менеджмента обладают лишь единицы.
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«Расширить сознание легально». Владислав Гайдукевич
В итоге получается весьма интересное пособие, которые позволит вам не только выйти из болота экзистенциального кризиса, но и развиться, как личность. Вы научитесь лучше реагировать на различные сложности и поймете, что большая часть проблем действительно существует лишь в голове. Если изменить свою точку зрения, то многие провалы покажутся лишь фундаментом для будущих новых и удачных идей.
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«Большая часть проблем существует лишь в голове». 5 книг о том, как личностный рост поможет вашему бизнесу
Основатель или руководитель компании - это «мозг» и «сердце» бизнеса, которые нужно тренировать и развивать, чтобы не терять сноровку и не «запыхаться», когда...
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