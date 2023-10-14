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В честь 95-летия Национальной академии наук Беларуси ученым вручили награды

14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В честь 95-летия Национальной академии наук Беларуси ученым вручили награды
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Национальной академии наук Беларуси исполнилось 95 лет. Тех, кто внес наиболее значимый вклад в развитие науки, чествовали в Минске.

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Около 30 человек получили награды академии, различных министерств и ведомств. Большинство исследований приходится на новые технологии в сфере здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства. Кроме того, особое внимание уделяется истории.

«Проекты, связанные с изучением геноцида белорусского народа, с созданием основ белорусской государственности, вопросы становления уже современного белорусского государства, воспитания наших граждан в духе патриотизма. Мы видим сегодня пробелы и в воспитании молодежи, именно в этом направлении должно быть ускоренное преломление идей ученых применительно к практике, к внедрению каких-то проектов», – сказал первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Максим Рыженков.

Вопрос сохранения исторической памяти актуален и в России. На прошлой неделе Академии наук двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в этой сфере.



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Теги: Минск
 
 
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Тех, кто внес наиболее значимый вклад в развитие науки, чествовали в Минске.
 
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