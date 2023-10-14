В честь 95-летия Национальной академии наук Беларуси ученым вручили награды

«Проекты, связанные с изучением геноцида белорусского народа, с созданием основ белорусской государственности, вопросы становления уже современного белорусского государства, воспитания наших граждан в духе патриотизма. Мы видим сегодня пробелы и в воспитании молодежи, именно в этом направлении должно быть ускоренное преломление идей ученых применительно к практике, к внедрению каких-то проектов», – сказал первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Максим Рыженков.

Вопрос сохранения исторической памяти актуален и в России. На прошлой неделе Академии наук двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в этой сфере.