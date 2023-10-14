Температурные качели в Беларуси: как одеваться и когда «переобувать» машину?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Температурные качели наблюдаются в Беларуси. Погода не может определиться, на чьей стороне. 14 октября, например, в Минске – плюс 21, а уже на следующий день будет плюс 12. Октябрь бросает то в жар, то в холод уже вторую неделю. Какую лучше одежду сейчас выбирать для прогулок и когда «переобувать» машину, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Дождь и облачность, а через пять минут – солнце. Предугадать белорусскую погоду сейчас сложно. Часть белорусов уже надели пальто и сапоги. Некоторые пока не убирают летний гардероб и неспроста – сегодня плюс 20.



Еще в начале недели по стране прошелся ураган и выпал мокрый снег. Шквалистый ветер порывами до 24 м/с сносил деревья. Повреждения получили несколько десятков машин.

Без света остались больше тысячи населенных пунктов. Погода будет капризничать в Беларуси еще несколько недель, предупреждают синоптики.

«К нам начнется поступление более теплой воздушной массы сначала с западной Европы, а потом и с юго-запада, поэтому температурный фон повысится и приблизится к своей климатической норме. Уже в начале следующей недели вновь похолодает, температурный фон понизится и вновь по республике возобновится вероятность ночных заморозков», – сообщила начальник службы метеорологических прогнозов Белорусского гидрометеорологического центра Татьяна Четырко.

В большинстве регионов республики уже начался отопительный сезон. Первыми тепло получили социальные объекты – это детские сады, школы и больницы. Постепенно подключают и жилые дома.

«Если в течение пяти дней среднесуточная температура – минус 8 градусов и менее, то отопление включается в жилищном фонде. В последнюю очередь включается в административных и бытовых зданиях», – сказал заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик.