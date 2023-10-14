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Температурные качели в Беларуси: как одеваться и когда «переобувать» машину?

14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Температурные качели в Беларуси: как одеваться и когда «переобувать» машину?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Температурные качели наблюдаются в Беларуси. Погода не может определиться, на чьей стороне. 14 октября, например, в Минске – плюс 21, а уже на следующий день будет плюс 12. Октябрь бросает то в жар, то в холод уже вторую неделю. Какую лучше одежду сейчас выбирать для прогулок и когда «переобувать» машину, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Дождь и облачность, а через пять минут – солнце. Предугадать белорусскую погоду сейчас сложно. Часть белорусов уже надели пальто и сапоги. Некоторые пока не убирают летний гардероб и неспроста – сегодня плюс 20.

Еще в начале недели по стране прошелся ураган и выпал мокрый снег. Шквалистый ветер порывами до 24 м/с сносил деревья. Повреждения получили несколько десятков машин.

Без света остались больше тысячи населенных пунктов. Погода будет капризничать в Беларуси еще несколько недель, предупреждают синоптики.

«К нам начнется поступление более теплой воздушной массы сначала с западной Европы, а потом и с юго-запада, поэтому температурный фон повысится и приблизится к своей климатической норме. Уже в начале следующей недели вновь похолодает, температурный фон понизится и вновь по республике возобновится вероятность ночных заморозков», – сообщила начальник службы метеорологических прогнозов Белорусского гидрометеорологического центра Татьяна Четырко.

В большинстве регионов республики уже начался отопительный сезон. Первыми тепло получили социальные объекты – это детские сады, школы и больницы. Постепенно подключают и жилые дома.

«Если в течение пяти дней среднесуточная температура – минус 8 градусов и менее, то отопление включается в жилищном фонде. В последнюю очередь включается в административных и бытовых зданиях», – сказал заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик.

Автомобилистам госавтоинспекторы советуют быть внимательнее. Менять шины на зимние лучше при температуре плюс 5-7 градусов. Однако белорусы пока не спешат. Хотя по закону обязательно «переобуть» авто нужно до 1 декабря. Это прописано в правилах дорожного движения. Иначе штраф до 37 белорусских рублей (1100 российских). При повторном нарушении штраф может составить до 185 белорусских рублей (около 5500 тысяч российских рублей).

Перспектива ночных заморозков и обильных дождей поторапливает аграриев. Например, сейчас они убирают картофель и свеклу. Сделать это нужно как можно скорее. Собрать урожай из промерзшей земли будет сложно. Из-за осадков техника может начать вязнуть в грязи. В хранилища уже заложили большую часть овощей.
Начало осени в этом году удивило белорусов. Сентябрь стал самым теплым за последние 78 лет. Среднесуточная температура была на 3,5 градуса выше климатической нормы.



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Теги: Минск
 
 
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Часть жителей страны уже надели пальто и сапоги, а некоторые еще оставили летний гардероб.
 
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