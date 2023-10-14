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Температурные качели в Беларуси: как одеваться и когда «переобувать» машину?
14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Температурные качели наблюдаются в Беларуси. Погода не может определиться, на чьей стороне. 14 октября, например, в Минске – плюс 21, а уже на следующий день будет плюс 12. Октябрь бросает то в жар, то в холод уже вторую неделю. Какую лучше одежду сейчас выбирать для прогулок и когда «переобувать» машину, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Дождь и облачность, а через пять минут – солнце. Предугадать белорусскую погоду сейчас сложно. Часть белорусов уже надели пальто и сапоги. Некоторые пока не убирают летний гардероб и неспроста – сегодня плюс 20.
Без света остались больше тысячи населенных пунктов. Погода будет капризничать в Беларуси еще несколько недель, предупреждают синоптики.
В большинстве регионов республики уже начался отопительный сезон. Первыми тепло получили социальные объекты – это детские сады, школы и больницы. Постепенно подключают и жилые дома.
«Если в течение пяти дней среднесуточная температура – минус 8 градусов и менее, то отопление включается в жилищном фонде. В последнюю очередь включается в административных и бытовых зданиях», – сказал заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик.
Перспектива ночных заморозков и обильных дождей поторапливает аграриев. Например, сейчас они убирают картофель и свеклу. Сделать это нужно как можно скорее. Собрать урожай из промерзшей земли будет сложно. Из-за осадков техника может начать вязнуть в грязи. В хранилища уже заложили большую часть овощей.
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Часть жителей страны уже надели пальто и сапоги, а некоторые еще оставили летний гардероб.
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