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Курсы валют, найм айтишников и управление через ценности: новости бизнеса за 9-15 октября 2023 года

15.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Курсы валют, найм айтишников и управление через ценности: новости бизнеса за 9-15 октября 2023 года

Суды на миллионы долларов, конкурентная разведка и полезные книги для руководителей. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Экономика для бизнеса

Курс доллара к белорусскому рублю за последние недели вырос до малопредсказуемых значений. Еще в августе эксперты говорили о том, что скоро стоимость иностранных валют должна стабилизироваться, но эти прогнозы не сбылись. Почему так произошло и чего ждать дальше, рассказал «Про бизнес» финансовый аналитик Александр Шкут.

Полезное для бизнеса

Сегодня IT-технологии лежат в основе каждого бизнес-процесса. Тем не менее, большинство владельцев компаний и директоров не чувствуют себя комфортно в общении с разработчиками. Согласно отчету Dynatrace, 49% IT-директоров вообще считают, что ситуация, когда бизнес и IT-команды работают в отдельных «бункерах», является самым большим препятствием для цифровой трансформации. Поэтому сейчас как никогда важно укреплять сотрудничество между командами и помнить, что IT-отдел следует рассматривать как делового партнера, а не как «поставщика». «Про бизнес» поговорил с frontend-разработчиком компании Start X Юлией Тарасовой, которая самостоятельно изучила языки программирования, имеет научную степень по психологии и опыт работы с X5 Group, Сбербанком, QIWI, МВидео. Эксперт рассказала, как наладить коммуникацию и сотрудничество между менеджментом и программистами, а также поделилась советами по найму «своих» айтишников.

Конкурентная разведка — игра в правовом поле, черта которой крайне хрупкая и размытая. Бизнесу важно понимать, как от нее защищаться и что можно легально делать самому. О тенденциях и современных инструментах конкурентной разведки рассказала международный эксперт в сфере экономики и финансов, президент «Союза предпринимателей развития инновационных технологий» Анастасия Антонова.

Запуск собственного мобильного приложения помогает среднему и крупному бизнесу не только быть конкурентоспособным на рынке, но и обеспечить качественный сервис клиентам. «Про бизнес» решил разобрать кейс приложения МТБанка Moby, которое разработала белорусская ІТ-компания Cotvec. Узнали, каким должен быть качественный софт, которым ежедневно пользуются десятки тысяч людей.

При работе на маркетплейсах важно не забывать о четкой работе с налоговым учетом. И порой разобраться в отдельных нюансах довольно тяжело. Налоговый консультант, эксперт ЗАО «Финансовая независимость» Сергей Вяличко во время конференции «МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2024: BIG START» указал, на что стоит обратить внимание селлерам и как выбрать наиболее выгодный формат работы. Основные тезисы выступления здесь.

Основатель или руководитель компании — это «мозг» и «сердце» бизнеса, которые нужно тренировать и развивать, чтобы не терять сноровку и не «запыхаться», когда придется бежать в гору. Поэтому от личностного роста управленца или предпринимателя будет зависеть и рост бизнеса. Вот книги о том, как ускорить личностный рост, и о том, почему это настолько важно для компаний.

В последние годы все больше экспертов в сфере менеджмента говорят о кризисе регулярного менеджмента и необходимости перехода к управлению по ценностям. Но делать это непросто: в каждой отдельной компании есть масса нюансов, которые могут помешать внедрению новой системы. Поэтому «Про бизнес» задал несколько наболевших вопросов эксперту во внедрению управления по ценностям, тренеру-консультанту бизнес-школы LEAD IT Анне Волобуевой.

Истории бизнеса

История соосновательницы популярной франшизы паб-квизов «Мозгобойня» Екатерины Максимовой не вписывается в стандартные сценарии предпринимательского успеха, но тем выше ее ценность. 4 года назад «Про бизнес» уже рассказывал, как интеллектуальная игра объединила огромное количество людей в барах по всему миру, а теперь учредителям, кажется, не до игр — уже 2 года они судятся за активы компании стоимостью почти 2 миллиона евро, а Екатерина выступает одним из истцов. Мы поговорили с предпринимательницей о ее счастливом детстве в Крыму, тяжелой утрате отца, непростой жизни в Беларуси и упорной борьбе за самую популярную франшизу паб-квизов.

Идея о профессиональном мытье окон возникла спонтанно, но процесс так понравился Максиму Мачулину, что со временем это стало его любимым делом. Постепенно компания начала заниматься и обычным клинингом, а также оказывать спецуслуги для промышленных предприятий. «Люди часто не осознают, насколько важна чистота в повседневной жизни. Но когда они видят сверкающие окна своего дома или офиса, то понимают, что и в этом есть своего рода роскошь», — считает основатель клининговой компании «Заубер групп». «Про бизнес» узнал, как начиналась работа, какие есть сложности этой сферы и как компания планирует развиваться.

Парфюмерная компания «Азалия» — это семейный бизнес, который появился по удивительной случайности в 90-е годы. Владимир Александрович Баум, который никак не был связан с этой сферой, поехал на промышленную выставку в Париж, где познакомился с французским парфюмером. Очень скоро после судьбоносной встречи в Беларуси появилась «Азалия». Со временем к бизнесу подключились сын и внук Владимира Александровича. Сегодня компания создает ароматы для известных компаний — «Элема», «Макей», «Белита» и не только. О том, как в конце 90-х реагировали на необычный бизнес, какой парфюм выбирают белорусы и сколько стоит создание аромата, рассказал внук основателя компании коммерческий директор «Азалии» Владимир Баум.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Суды на миллионы долларов, конкурентная разведка и полезные книги для руководителей. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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