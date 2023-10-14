Лукашенко: Наступило время серьезной консолидации в СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Настало время серьезной консолидации стран-участниц СНГ. Об этом заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке .

Белорусский лидер подчеркнул, что примеров успешной работы много. Это и общие подходы по вопросам свободы слова, недопустимости дискриминации по языковому признаку. Есть серьезные подвижки гармонизации систем госуправления в сфере цифровых технологий. Общий взгляд у союзников и на глобальные проблемы.

«Особенно отмечаю важность выхода на принятие заявления о межгосударственных отношениях в многополярном мире», – сказал Лукашенко, добавив, что оно в целом отражает общее видение основ миропорядка, за исключением абзаца, в котором предлагалось выразить озабоченность по поводу политизации деятельности международных судов.

«Но даже такая мягкая формулировка была поддержана не всеми. Зачем вам эти международные суды, тем более в наших отношениях? Тем более мы понимаем, особенно сейчас, для чего это делается. Видимо, кого-то это просто пока не коснулось» – отметил белорусский лидер.

«Когда-нибудь захотите и вы помочь детям, подарить им немного детства, спасти от бомбежек и взрывов. А вас за это объявят в международный розыск», – отметил он.

В целях укрепления интеграции в рамках СНГ Александр Лукашенко поддержал инициативу о проведении Форума регионов СНГ. Такой формат между Беларусью и Россией показывает эффективность уже много лет.