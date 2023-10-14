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Лукашенко: Наступило время серьезной консолидации в СНГ
14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Настало время серьезной консолидации стран-участниц СНГ. Об этом заявил Александр Лукашенко на
Белорусский лидер подчеркнул, что примеров успешной работы много. Это и общие подходы по вопросам свободы слова, недопустимости дискриминации по языковому признаку. Есть серьезные подвижки гармонизации систем госуправления в сфере цифровых технологий. Общий взгляд у союзников и на глобальные проблемы.
«Но даже такая мягкая формулировка была поддержана не всеми. Зачем вам эти международные суды, тем более в наших отношениях? Тем более мы понимаем, особенно сейчас, для чего это делается. Видимо, кого-то это просто пока не коснулось» – отметил белорусский лидер.
В целях укрепления интеграции в рамках СНГ Александр Лукашенко поддержал инициативу о проведении Форума регионов СНГ. Такой формат между Беларусью и Россией показывает эффективность уже много лет.
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Белорусский лидер подчеркнул, что примеров успешной работы много.
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