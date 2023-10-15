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В честь Дня матери 29 многодетных жительниц Минска получили ордена
15.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День матери отмечают в Беларуси. Накануне в Минске вручили ордена многодетным мамам. Как такие женщины все успевают, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Шумная и веселая компания – пять детей, родители, бабушка и собака. У многодетной мамы Анны Бордюговой режим многозадачности с утра до позднего вечера. Нужно всех накормить, вместе поиграть и сделать уроки, дошкольников отвести в садик, а еще не забыть и про свое личное время.
Главная опора – муж. Недавно семья переехала в новую четырехкомнатную квартиру, и к хлопотам прибавилось обустройство быта. Родители делят обязанности поровну.
«Вот с уборкой не успеваем, потому что детей много, но при этом тоже помогаю. Вношу какие-то предложения, чтобы ей попроще было. Как вы, наверное, заметили, от детей немного закрываем, прячем, потому что все достают, везде залазят», – рассказал многодетный отец Вадим Гуринов.
За свой семейный труд Анна Бордюгова получила орден Матери, а вместе с ней еще 28 минских мам. Это высшая награда многодетного родителя. Ее дают за рождение пятерых детей. Многие из женщин при этом состоялись и в профессиях.
Словно кинозвезды, они вышли под софиты, получили ордена, цветы и аплодисменты.
«Всегда приятно получить и премию, и подарки. Очень важно накануне праздника прийти и принести в дом подарок, потому что это также радость и для детей», – отметил председатель минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.
Многодетным семьям государство помогает материально. После рождения третьего и следующих детей они получают семейный капитал – почти 30 тысяч белорусских рублей (885 тысяч российских). Есть и возможность построить льготное жилье.
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Высшую награду многодетного родителя дают за рождение пятерых детей. Многие награжденные женщины состоялись еще и в профессиях.
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