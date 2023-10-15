В честь Дня матери 29 многодетных жительниц Минска получили ордена

«Вот с уборкой не успеваем, потому что детей много, но при этом тоже помогаю. Вношу какие-то предложения, чтобы ей попроще было. Как вы, наверное, заметили, от детей немного закрываем, прячем, потому что все достают, везде залазят», – рассказал многодетный отец Вадим Гуринов.

За свой семейный труд Анна Бордюгова получила орден Матери, а вместе с ней еще 28 минских мам. Это высшая награда многодетного родителя. Ее дают за рождение пятерых детей. Многие из женщин при этом состоялись и в профессиях.

«Я – индивидуальный предприниматель в сфере детской одежды. Я без этого не могу. На самом деле все с детьми. На руках, на груди – дети. Дети спят – мама работает», –поделилась многодетная мать Наталья Шапошникова.

Словно кинозвезды, они вышли под софиты, получили ордена, цветы и аплодисменты.

«Всегда приятно получить и премию, и подарки. Очень важно накануне праздника прийти и принести в дом подарок, потому что это также радость и для детей», – отметил председатель минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Многодетным семьям государство помогает материально. После рождения третьего и следующих детей они получают семейный капитал – почти 30 тысяч белорусских рублей (885 тысяч российских). Есть и возможность построить льготное жилье.