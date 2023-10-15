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Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» объявил программу
15.10.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
16−17 ноября в конференц-центре IBB состоится ключевое событие года в сфере маркетинговых коммуникаций —
Более тридцати экспертов индустрии коммуникаций, представителей брендов международных и локальных компаний откроют новые креативные решения для всех, кто стремится быть эффективным в бизнесе благодаря креативности в маркетинге.
Генеральным партнером события выступает международная платежная система
Основным инсайтом Форума на этот раз стала экосистема маркетинга в различных точках соприкосновения с рынком: ценности, которые будут интересны брендам, которые стремятся совершенствоваться. Новые инструменты позиционирования, актуальные способы коммуникации, месседжи и их формулировку — все, чтобы оставаться востребованным среди своей ЦА. Для эффективного результата необходимы не только финансовые вложения, но и выстроенная экосистема, которая включает комплекс взаимодействующих звеньев.
Ежегодно участники Форума — владельцы бизнеса и руководители предприятий различных сфер экономики, директора по маркетингу, специалисты по маркетингу и PR, HR-специалисты, команды отделов маркетинга международных и локальных брендов, представители креативных индустрий, включая рекламные и digital-агентства, продакшн-студии, исследовательские компании, дизайн-студии, креативные бутики и все, кому интересна сфера креативности.
Узнать подробнее и стать участником можно на
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16−17 ноября в конференц-центре IBBсостоится ключевое событие года в сфере маркетинговых коммуникаций -Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга».
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