Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» объявил программу

Источник материала: ProBusiness

16−17 ноября в конференц-центре IBB состоится ключевое событие года в сфере маркетинговых коммуникаций — Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» .





Более тридцати экспертов индустрии коммуникаций, представителей брендов международных и локальных компаний откроют новые креативные решения для всех, кто стремится быть эффективным в бизнесе благодаря креативности в маркетинге.

Генеральным партнером события выступает международная платежная система Mastercard . Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.





Основным инсайтом Форума на этот раз стала экосистема маркетинга в различных точках соприкосновения с рынком: ценности, которые будут интересны брендам, которые стремятся совершенствоваться. Новые инструменты позиционирования, актуальные способы коммуникации, месседжи и их формулировку — все, чтобы оставаться востребованным среди своей ЦА. Для эффективного результата необходимы не только финансовые вложения, но и выстроенная экосистема, которая включает комплекс взаимодействующих звеньев.

ПРОГРАММА ФОРУМА

Ежегодно участники Форума — владельцы бизнеса и руководители предприятий различных сфер экономики, директора по маркетингу, специалисты по маркетингу и PR, HR-специалисты, команды отделов маркетинга международных и локальных брендов, представители креативных индустрий, включая рекламные и digital-агентства, продакшн-студии, исследовательские компании, дизайн-студии, креативные бутики и все, кому интересна сфера креативности.